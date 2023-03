GF Vip 7, Sonia Bruganelli attacca Giaele De Donà: parole durissime destinate a sollevare un polverone. L’opinionista lo ha fatto ospite dei microfoni di Casa Chi dove ha fatto il punto sul reality. Prima di parlare di Giaele si è tolta un sassolino dalle scarpe parlando di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. “Seguo e vedo come evolvono, a cinque mesi esce fuori la persona e il carattere. All’inizio non mi piaceva Antonella, poi l’ho vista andare avanti e credo sia una di quelle insieme a Edoardo Donnamaria che è entrata presumendo di poter gestire il reality, iniziare a discutere, è partita a mille”.



“Poi ha iniziato a tirare fuori quella che realmente è, con sprazzi di recitazione, sprazzi di voler esasperare i toni, ma anche di essere dipendente dal consenso degli altri. Edoardo era entrato molto più leggero e credo invece che si sia seriamente invaghito di Antonella e forse anche del ruolo che insieme loro esercitavano, poi però come succede credo nella convivenza continua e assidua, diciamo ci si innamora, ma in realtà diventa una dipendenza”.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli: “Giaele De Donà mente”



Poi Sonia Bruganelli ha spostato l’attenzione sulla presenza di Giaele De Donà al GF Vip 7. “Siamo a quattro puntate dalla fine e si mangerebbero le caviglie l’uno dell’altro pur di arrivare alla fine, soprattutto se hai aperto quella porta il 19 settembre, e Giaele e Nikita sono tra queste. Giaele dopo averci raccontato la sua storia non ha più molto da dire e si è inventata questa storia della rivalità con Nikita”.



E ancora: “In questo caso dentro la Casa dopo la liaison con Antonino e dopo essere stata presa per le orecchie dal marito, vero o finto che sia, l’abbiamo persa e si è messa un po’ in mezzo a tutte le dinamiche. A me va bene, però se poi dopo quando sono presente io non mi puoi dire una cavolata”. Sonia Bruganelli ne ha avute anche per Tavassi.



” Il fastidio mio personale è quando una cosa del genere viene negata e dice di essere amico di tutti. Lui è entrato un mese dopo gli altri e i suoi calcoli se li era fatti, tutto giusto, ma non me lo negare e non mi dire che me lo sto inventando perché poi mi parte la vena e ti dico con chi pensi di parlare?. Lui è divertentissimo e credo arriverà in finale e io sono una di quelle che guarda il grande fratello anche perché mi fa ridere Tavassi. “