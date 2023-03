GF Vip 7, fine di ogni rapporto tra Giaele De Donà e Nikita Pelizon: l’ultima scoperta ha rimesso in discussione anche quel briciolo di rapporto che si era venuto a creare nelle settimane scorse. Tutto è partito dopo la nomination di lunedì (che i vipponi non sanno non porterà ad alcuna eliminazione piuttosto alla nome del secondo finalista dopo Oriana Marzoli) quando Nikita ha fatto il nome di Giaele. Nome che forse era nell’aria ma che è arrivato in una maniera tale da far storcere il naso a Giaele.



A difendere Nikita ci pensano i sui fan: “Scusate ma ogni cosa che fa questa ragazza deve essere criticata a prescindere, adesso spiegatemi perché Giaele se la prende così tanto per una nomination quando lei stessa ha nominato più volte Nikita, allora Alberto? Non era amico di Giaele? Giaele ha nominato Daniele ed è molto amica di Oriana però nessuno si permette di dire nulla, un altro pretesto per attaccare Nikita, tanto qualsiasi cosa faccia non va mai bene”.

GF Vip 7, Giaele De Donà rompe con Nikita Pelizon



Ma c’è anche chi la critica ferocemente: “Nikita ma se tu hai nominato all’ inizio tutte le persone che ti erano amiche e ti stavano accanto!! A questo punto era strategia per rimanere sola e fare la vittima! Neanche George ti sopportava più e aveva capito che eri una grande falsa”. E ancora: “Il percorso di Nikita al gf riassunto in due nomi: Oriana e Luca. Tra accenti stranieri fasulli e scenette in piscina sotto le coperte per isolarsi, di proposito, cercando invano di accrescere i suoi consensi”.



“Mai visto un personaggio più ridicolo, subdolo e imbarazzante. Gode della tristezza altrui mascherando la sua vena sadica da un finto buonismo che probabilmente è credibile solo agli occhi di chi vive di unicorni come lei. Per sostenere un comodino rotto in questo modo dovete essere fatti di noce moscata da 6 mesi altrimenti non si spiega”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso al GF Vip 7 tra Giaele De Donà e Nikita Pelizon è la strategia che secondo la prima l’influncer avrebbe messo in campo.



“Lei lo fa perché deve far credere che è una buona e non porta rancore“, ha confessato a Oriana. Intanto Giaele ha avuto un crollo emotivo pochi istanti prima. “Non riuscire ad essere più me stessa di come sono ora”, ha confessato a Luca sollevando poi dubbi sulla reazione del marito convinta non sia rimasto contento del suo percorso all’interno della casa.