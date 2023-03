Antonella Fiordelisi, la brutta scoperta al GF Vip. Da qualche giorno la concorrente prosegue il suo cammino del reality da sola. Il fidanzato Edoardo Donnamaria è stato infatti squalificato dal GF Vip 7. Numerosi gli scontri con la giovane, l’ultimo dei quali ha portato alla drastica decisione sul concorrente.

Il vippone era stato già avvisato e nei giorni precedenti anche Pier Silvio Berlusconi era intervenuto in persona per rimettere in riga i concorrenti. Quest’anno, infatti, i partecipanti al reality sono stati spesso al centro delle critiche a causa dei loro comportamenti volgari e sopra le righe. Morale della favola: Edoardo Donnamaria è stato squalificato e Tavassi ammonito.

Leggi anche: “Fuori anche Daniele”. GF Vip 7, richiesta immediata a Signorini dopo quello che si è visto





Antonella Fiordelisi, i vipponi del GF Vip 7 iniziano a cenare ma lei non c’è

La linea da tenere fino al 3 aprile, giorno in cui sarà decretato il vicnitore della settima edizione del GF Vip 7, sarà rigida e il minimo sgarrò verrà punito. O almeno così ha detto Alfonso Singnorini durante la puntata del 6 marzo, quella in cui anche i concorrenti sono stati avvisati dell’intervento e della nove regole imposte dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

In questi giorni Antonelal Fiordelisi ha fatto pace con gli Spartani, il gruppo con il quale ha sempre avuto problemi. Il clima si è disteso da circa una decina di giorni e il suo rapporto è migliorato anche con Oriana e Giaele, le concorrenti con le quali ha sempre avuto problemi. Poche ore fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato ei telespettatori del GF Vip 7.

Antonella: “Mica state mangiando?”



Pisciandomi sotto per tutti che stavano mangiando e appena la sentono arrivare fanno finta di niente 💀 #gfvip #orielepic.twitter.com/GI5PmiCyRv — sisonokevin (@_soleilandia_) March 14, 2023

Quasi tutto il gruppo dei concorrenti del GF Vip era seduto a tavola in attesa della cena per il compleanno di Antonella Fiordelisi. I vipponi stavano già iniziando a mangiare, quando la schermitrice si è avvicinata e ha chiesto: “Ma state già mangiando?“. Beccati quasi con le mani nel sacco, i concorrenti si sono salvati in calcio d’angolo. “No, no, anzi. Quanto vi manca?”, ha chiesto Edoardo Tavassi divertito. Anche Onestini regge il gioco: “Ho fame, spizzico qualcosa”, si sente dire nel video pubblicato su Twitter.