Al GF Vip 7 arriva una notizia top su Nikita Pelizon. E si è saputo tutto a poche ore di distanza dalla nuova puntata in diretta del programma, prevista nella serata di lunedì 13 marzo su Canale 5. Ancora una volta la modella triestina, nonostante abbia avuto non pochi problemi con alcuni coinquilini con lo staff infuriato per i comportamenti subiti da lei, è stata in grado di emergere in maniera molto netta. Mentre per altri suoi compagni di avventura le cose non stanno andando proprio alla grande.

Tra poco vi sveleremo tutto sul GF Vip 7 e in particolare su Nikita Pelizon. Intanto, la sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina, ha preso un megafono e ha iniziato ad urlare fuori dalle mura della casa di Cinecittà. È stata direttamente la donna a pubblicare il video della sua dedica sui social. Il concorrente ha travisato tutto e ha pensato che potesse essere un messaggio rivolto ad Antonella Fiordelisi da parte dei Donnalisi. Proprio così. A quel punto però, quando Guendalina stava urlando ancor più forte, la produzione ha alzato la musica a palla nella casa.

Leggi anche: “Dovete intervenire”. GF Vip 7, l’appello dopo il caso tra Oriana e Nikita: “Non è accettabile”





GF Vip 7, la scoperta top su Nikita Pelizon

Mentre tutti al GF Vip 7 si stanno preparando alla puntata, compresa Nikita Pelizon, il sito Novella 2000 ha rivelato una notizia straordinaria per la ragazza. Infatti, c’è stato un sondaggio per quanto concerne i protagonisti della casa più spiata d’Italia e la situazione più critica è indubbiamente quella di Giaele De Donà, che è amata solamente dall’1% dei votanti. Poi decisamente male anche le situazioni riguardanti Micol Incorvaia, Milena Miconi ed Andrea Maestrelli, che hanno totalizzato rispettivamente il 2, il 3 e il 4%.

Salendo invece in questa particolare classifica di Novella 2000 sui concorrenti, si è anche scoperto che al terzo posto abbiamo Antonella Fiordelisi con il 9% delle preferenze, mentre in seconda piazza c’è Oriana Marzoli col 12%. La preferita del pubblico è però Nikita Pelizon, che ha dominato in maniera veramente incontrastata conquistando il 39%. Praticamente tutti i concorrenti sono ostili a lei, tranne Antonella, e proprio questo sta creando un clamoroso tifo nei confronti della modella.

Nikita non è ancora consapevole di questo entusiasmo dei telespettatori, ma probabilmente in serata riuscirà a conoscere qualcosa in più. E chissà se non diventerà proprio lei la nuova finalista del reality show, dopo Oriana Marzoli.