GF Vip 7, il mistero della foto. Tutto ha avuto inizio quando, sul sito del programma di Alfonso Signorini, è stata resa nota la notizia di uno scatto di gruppo in cui però sembra non comparire Nikita Pelizon con la conseguenziale lamentela di Oriana Marzoli. Nel giro di poco scoppia la polemica soprattutto in seguito alla smentita di Giaele De Donà e alla esplicita richiesta dei fan di Nikita. Ecco tutti i dettagli.

Giaele De Donà smentisce Oriana Marzoli sul mistero della foto. Scoppia la polemica in seguito all’atteggiamento di Oriana Marzoli nei riguardi della modella triestina. Nello specifico, discutendo con Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli avrebbe raccontato che Nikita abbia la mirata volontà di isolarsi dal gruppo e che proprio in occasione del compleanno della modella venezuelana abbia dunque deciso di non scattare una foto insieme a lei.

Giaele De Donà smentisce Oriana Marzoli sul mistero della foto: “Manca solo Nikita perché…”

Secondo Oriana Marzoli in Nikita persiste l’esplicita volontà di tenersi distante ed estranea dalle dinamiche della casa. Le parole della Marzoli a riguardo: “L’unica con cui non mi sono fatta una foto è Nikita. Non può poi lamentare di venire esclusa”. La risposta di Edoardo Tavassi: “Tu il tuo lo hai fatto”. Tutta la vicenda sarebbe stata resa nota sul sito del GF Vip 7. In seguito alla versione fornita da Oriana e all’articolo apparso sul sito del programma, scatta però la polemica da parte dei fan di Nikita.

Alcuni utenti avrebbero fatto notare una versione differente dei fatti alla luce di un video in cui si sentirebbe chiaramente una frase di Giaele De Donà. Davanti alla foto di gruppo, Micol Incorvaia avrebbe notato appunto l’assenza di Nikita, e a quel punto Giaele avrebbe detto: “Manca solo Nikita, lo so, perché Oriana ha detto proprio che non la voleva“. Poi ulteriori dettagli sulla vicenda che non sono di certo sfuggiti.

“In realtà voleva anche Antonella ma sono stata io a convincerla perchè si era tutta preparata per la foto”, ha ulteriormente specificato Giaele De Donà parlando ancora con Micol Incorvaia. Davanti alla versione della gieffina, i fan di Nikita hanno chiesto espressamente di ‘aggiornare’ l’articolo riportando la smentita di Giaele. Non resta che attendere che siano dunque gli autori del programma a indagare sul caso e lasciare che la verità venga finalmente alla luce.