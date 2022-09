Slitta la prima puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi doveva andare in onda lunedì 19 settembre con la puntata della nuova edizione dopo la pausa estiva. Tra il pubblico c’è grande attesa per capire chi torna in studio, per vedere i nuovi tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici del trono classico, i cavalieri e le dame del trono over. Nulla di tutto questo si vedrà lunedì 19 settembre.

Tutto spostato a martedì 20 a causa dei funerali della Regina Elisabetta II che saranno trasmessi da Canale 5 in diretta con una edizione speciale del TG5. Infatti sul profilo Twitter di Uomini e Donne si legge: “Siete pronti per questa nuova stagione di #UominieDonne? Vi aspettiamo da martedì 20 settembre alle 14.45 su Canale 5 con la prima puntata, non mancate!”. Va detto che le puntate sono state precedentemente registrate, quindi non ci saranno molte difficoltà per la redazione nel mandare in onda in questa nuova data UeD.





GF Vip 7 prima puntata a rischio slittamento al 22 settembre

Anche l’inizio del GF Vip 7 potrebbe slittare di un giorno e per lo stesso motivo dal momento che la prima puntata del reality è prevista sempre per lunedì sera su Canale 5. In realtà non ci sono notizie ufficiali a riguardo, ma l’indiscrezione sta correndo sul web vista l’importanza dei funerali della Regina Elisabetta che saranno trasmessi in diretta ed è possibile che Mediaset per quella sera possa mandare in onda uno speciale dedicato proprio alla sovrana scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni.

Al momento si tratta di supposizioni da parte del web e non ci sono notizie ufficiali su un eventuale slittamento della prima puntata del GF Vip 7. Qualora dovesse saltare la puntata, il debutto del GF Vip 7 sarà per giovedì 22 settembre. Inoltre la programmazione del reality andrà avanti regolarmente anche in occasione dei Mondiali di calcio che si giocheranno in Qatar tra novembre e dicembre. La Nazionale italiana non si è qualificata e quindi non ha senso cambiare i programmi delle altre emittenti.

Nel frattempo la macchina organizzativa del GF Vip 7 sta approntando gli ultimi dettagli dal momento che ormai è prossima la messa in onda. Alfonso Signorini è stato confermato alla conduzione, al suo fianco come opinioniste, avremo ancora una volta Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Novità interessanti anche sul fronte social e streaming. A presentare il GF Vip Party avremo Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, due grandi ex vipponi. Inoltre anche a Giulia Salemi è stato affidato un ruolo di rilievo. Sarà in studio a leggere e commentare i social durante la puntata.

