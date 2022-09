Ancora uno slittamento per Uomini e Donne. La data di inizio è stata modificata ufficialmente da Mediaset e nelle scorse ore è apparso un messaggio proprio sulla pagina Instagram ufficiale del dating show di Canale 5. Questa decisione è stata inevitabile, infatti non si poteva certamente fare altrimenti di fronte a qualcosa di veramente importante che sta per svolgersi. E la trasmissione Mediaset si è fatta da parte, dando spazio ad altro. Il pubblico sicuramente non potrà che comprendere.

Dunque, Uomini e Donne non tornerà il 19 settembre, come era stato stabilito in un primo momento. La data di inizio è stata cambiata all'ultimo momento per una ragione importantissima.





Uomini e Donne, la data di inizio slitta al 20 settembre: il motivo

Dunque, questa variazione su Uomini e Donne era certamente nell’aria visto che il 19 settembre accadrà qualcosa di storico. La data di inizio del programma non poteva quindi essere confermata e si è dunque deciso di disporre il rinvio dello start. Ricordiamo comunque che le puntate sono state precedentemente registrate, quindi non ci saranno molte difficoltà per la redazione nel mandare in onda in questa nuova data UeD. C’è un evento internazionale che ruberà completamente la scena.

Nel pomeriggio del 19 settembre ci saranno i funerali di Stato della regina Elisabetta, morta alcuni giorni fa a 96 anni. Il Tg5 dovrà ovviamente seguire tutte le fasi delle esequie e quindi Uomini e Donne non potrà andare in onda. Il dating show ripartirà con la nuova stagione martedì 20 settembre. Questo l’annuncio ufficiale: “Siete pronti per questa nuova stagione di Uomini e Donne? Vi aspettiamo da martedì 20 settembre alle 14.45 su Canale 5 con la prima puntata. Non mancate!”. E gli affezionati telespettatori sicuramente ci saranno.

C’è stata inizialmente un po’ di amarezza nel pubblico per questo rinvio di Uomini e Donne, ma altri utenti hanno risposto che bisognava necessariamente lasciare spazio ai funerali della regina Elisabetta e quindi occorre pazientare 24 ore in più. Poi dal 20 settembre le storie di tronisti, corteggiatori e del Trono Over potranno ricominciare a pieno regime.

