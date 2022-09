“Vorrei morire, così non vivo”. UeD, il dramma dell’ex cavaliere

Ex cavaliere di UeD malato. Come spesso accade in questi casi, e quando si tratta di personaggi ‘pubblici’, il grido di dolore è arrivato tramite i social. “Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più”, ha scritto sui social.

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha condivide un selfie sulle sue Instagram story scrivendo la frase in cui si lamenta del dolore fisico e annuncia l’imminente intervento chirurgico. Dopo la foto il silenzio, infatti, almeno al momento, l’ex volto di UeD, molto criticato per la sua partecipazione nella veste di corteggiatore di Gemma Galgani, non ha dato altre spiegazioni.





Ex cavaliere di UeD malato, il post di Fabrizio Cilli

Ex cavaliere di UeD spiega di essere malato e in attesa di un intervento chirurgico. Si tratta di Fabrizio Cilli, corteggiatore del trono over di Uomini e Donne, giunto nello studio di Maria De Filippi per corteggiare la dama Gemma Galgani. Nel 2019, il 42enne aveva suscitato davvero molto scalpore nel dating show di canale 5, tanto che anche Tina Cipollari, la storica opinionista del programma, aveva criticato la sua presenza.

L’ex cavaliere di UeD era stato accusato di voler solo pubblicità. In molti, infatti, non credevano che fosse davvero interessato alla dama di Torino. Tra Fabrizio e Gemma c’erano infatti ben 27 anni di differenza e alla fine fu cacciato perché ‘già fidanzato fuori dallo studio’. Ci fu grande scalpore per l’arrivo di Sirius, un altro giovanissimo corteggiatore di Gemma e in quella occasione Cilli commentò criticando la redazione: “Vorrei sapere cosa ne pensano Gianni Sperti e lo staff di Maria De Filippi… Mi avevano cacciato perché fingevo… Allora come stanno le cose? Avevo 42 anni l’anno scorso. Le regole non valgono per tutti mi sembra (…) Maria mi ha deluso”.

Lo scorso anno l’ex cavaliere di UeD, oggi malato, aveva scritto un post choc accusando una manager della televisione di averlo drogato e di aver abusato di lui mentre non era in sé: “Mettere la droga nel bicchiere…ho rischiato l’infarto, sono andato in ipossia”. E poi: “Quello che mi hai fatto non lo perdonerò mai, ho rischiato la vita. Non avevo per fortuna problemi di salute, sei un’abusiva che lavori in nero e non paghi le tasse”.

“La verità è questa”. UeD, l’attacco a Maria De Filippi, Tina e Gianni Sperti arriva duro dall’ex corteggiatore di Gemma