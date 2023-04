Il GF Vip 7 è finito da diverse settimane ma Oriana Marzoli è ancora sulla cresta dell’onda. Data per una delle concorrenti vincitrici, la venezuelana è stata battuta da Nikita Pelizon. La modella triestina ha vinto la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini battendo la ‘nemica’, una delle grandi protagoniste della fazione degli Spartani, con il 57% dei voti.

In queste ore Oriana Marzoli è intervenuta per commentare cosa è successo negli attimi seguenti alla vincita di Nikita Pelizon al GF Vip 7. “Amore ho fatto i complimenti a Nikita, figurati, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità? riportano le colleghe di IsaeChia – Ne ho parlato anche con l’agente, appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli smentita da un video su Nikita Pelizon

“Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei”, ha detto Oriana Marzoli parlando della finale del GF Vip 7. Sui social è scoppiata la bufera, perché molti fan della vincitrice Nikita Pelizon hanno tirato fuori alcuni video che hanno smentito le parole della vippona spagnola.

Non solo i fan ma la stessa Nikita Pelizon, dal suo account Instagram, ha pubblicato un frame di un video in cui si vede l’abbraccio con Oriana Marzoli. Lo screenshot è stato fatto dal video in cui si vede la proclamazione di Nikita a vincitrice del GF Vip 7 e subito dopo i festeggiamenti e l’abbraccio degli altri concorrenti del reality.

Brava Nikiiiii ♥️♥️ mostriamo la verità che di falsità ne abbiamo sentite già abbastanza #gfvip #nikiters pic.twitter.com/vVcqt6V2f2 — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶.༻꧂ (@francesca_09_2) April 12, 2023

Oriana che nell’intervista di Chi dice che Nikita dopo la vittoria non l’ha nemmeno guardata e nemmeno abbracciata.

Ancora dice bugie? N l’ha subito abbracciata è lei che si è subito dileguata per andare dagli spartani.

Che si rivedesse i video prima di dire #gfvip #nikiters pic.twitter.com/t4hmMAPzhd — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶.༻꧂ (@francesca_09_2) April 12, 2023

Proprio nel frame ripreso e pubblicato da Nikita Pelizon si vede l’abbraccio con Oriana Marzoli. “Oriana che nell’intervista di Chi dice che Nikita dopo la vittoria non l’ha nemmeno guardata e nemmeno abbracciata. Ancora dice bugie? N l’ha subito abbracciata è lei che si è subito dileguata per andare dagli spartani. Che si rivedesse i video prima di dire”, si legge tra i commenti su Twitter.