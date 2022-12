Incredibile ma vero, al GF Vip 7 Daniele Dal Moro ha deciso di fare un passo indietro su Oriana Marzoli e darle una possibilità. Una eventualità che era stata particolarmente scansata dal giovane, che era ai ferri corti con la venezuelana. E invece alla fine è successo. Non sappiamo quanto durerà, ma per ora sembra funzioni. Come qualcuno ricorderà, quando Oriana è entrata nella casa era molto attratta da Daniele.

Poi però, con l’entrata in scena del terzo incomodo (Antonino), le cose si sono complicate e il giovane ha deciso di sfilarsi dal triangolo. Poi sappiamo come sia andata a finire tra questi ultimi due e Oriana in men che non si dica è tornata tra le braccia di Dal Moro che però stavolta ha accettato di buon grado di “chiarire”. Alla fine i due si sono addirittura abbracciati e scambiati dei baci sulla guancia. Il ragazzo ha quindi detto di non aver mai provato vera antipatia per lei.

Leggi anche: “Cosa mi hanno detto su Antonella”. GF Vip 7, Attilio Romita tradisce gli autori: svelato tutto





GF Vip 7: Daniele Dal Moro ha deciso di fare un passo indietro su Oriana

E Oriana, in vena di confessioni, ha confidato a Daniele un segreto su Antonino. “Io mi sono trovata con te dal primo giorno- ha raccontato la Marzoli – Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più nulla a me dava fastidio. Poi tu ti sei incavolato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo”.

Oriana e Daniele che fanno una tregua, i due bastardi sono pronti ad allearsi insieme agli incorvassi e Giaele 🔥 #gfvip pic.twitter.com/q1dx2yNG1I — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 11, 2022

E ancora Oriana: “Quando ho pianto dopo aver litigato con te… io sono sensibile anche se faccio la forte. Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto. Io rimango male, perché non volevo discutere con te, te lo giuro. Tu mi piacevi! Te lo giuro su mia mamma. Ero appena entrata e uscivo da una situazione schifosa. So che ci sei rimasto male quando ti ho detto che se mi ero avvicinata a te era solo per indispettire lui”.

no ma scusate oriana che scrive sugli addominali di daniele questa donna non è reale #GFVIP pic.twitter.com/rC3Blr6FVp — letteralmente alla frutta (@marydramaa) December 11, 2022

Poi la Marzoli ci va giù pesante: “Ma non sai la verità. Antonino mi chiedeva di dirti che io mi ero avvicinata a te per ingelosire lui. Sarah e Luciano lo sanno. E infatti per questo che Luciano lo chiamava burattinaio. E poi quando mostri le tue emozioni sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… mi stai molto simpatico. Tu pensavi che io ti odiassi, non è vero!”.

Leggi anche: “Si sono messi d’accordo”. GF Vip, Daniele sente tutto e canta. Il fattaccio è di dominio pubblico