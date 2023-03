Nikita Pelizon, il gesto non passa inosservato. Al GF Vip 7 i concorrenti proseguono la corsa verso la serata finale, quella che decreterà il nome del vincitore ufficiale del reality show di Alfonso Signorini. Ma prima dell’imperdibile appuntamento, i vipponi della casa continuano a concedere al pubblico italiano momenti indimenticabili.

Il gesto di Nikita Pelizon sotto gli occhi di tutti. Una delle concorrenti più sostenute, apprezzate e difese: la bella modella triestina ha da subito fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, riuscendo a qualificarsi come una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del reality show. Sensibile, dolce e originale, Nikita sta portando a termine un percorso unico tra i vipponi della casa, e questo a prescindere dal risultato definitivo che premierà solo uno tra i concorrenti rimasti in gioco.

Il gesto di Nikita Pelizon sotto gli occhi di tutti: “Ma cosa sta facendo?!”

Con la bella stagione alle porte, via libera ai trattamenti di bellezza: Nikita Pelizon ha deciso di trascorrere alcune ore sotto il sole di marzo, ma prima di uscire in giardino, ha compiuto un gesto che ha lasciato senza parole. Il momento non è sfuggito alle telecamere e il video ha fatto subito il giro del web tra i fan. Nello specifico la gieffina si è cosparsa il corpo con olio da cucina. Ma se per qualcuno la trovata casalinga è apparsa fuori luogo, per altri l’alternativa casalinga alla crema abbronzante scelta da Nikita non è sembrata poi così tanto strana.

“Lo usava anche la mia migliore amica, funziona”, si legge tra i commenti sotto il video. Ma funziona davvero? Secondo l’esperta Valeria Varvara: “Il fai da te è certo causa di danni notevoli, a partire dai vari oli (olio abbronzante, olio Johnson o l’incosciente olio da cucina; speriamo non usato, almeno), i quali non possiedono alcun tipo di filtro”.

la phata che si spalma addosso sul corpo l’olio di oliva della cucina per prendere il sole 💀💀💀💀

usciti di testa proprio #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/ri8Ozt9KOp — commendador (@c0mmendad0r) March 23, 2023

Insomma, stando a quanto affermato dall’ADOC Puglia, utilizzare l’olio da cucina per abbronzarsi sarebbe fortemente sconsigliato, proprio perché al di là delle proprietà emolienti e nutritive dell’olio, comunque non esisterebbe alcuna schermatura dai raggi solari in parte dannosi per la pelle. Poi nel caso di Nikita, le accortezze dovrebbe aumentare: la gieffina vanta una pelle all’apparenza molto delicata e chiara, quindi forse la trovata dell’olio d’oliva non è stata tra le migliori.