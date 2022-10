Una delle pagine più brutte della tv italiana è andata in onda nella serata di lunedì 3 ottobre durante la diretta del GF Vip. Tutto nasce dalla decisione di Marco Bellavia di abbandonare il reality per problemi personali legati al suo salute mentale. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha anche cercato l’aiuto dei compagni d’avventura che, invece, lo hanno ignorato e lasciato solo. Ginevra Lamborghini ha detto che Bellavia “meritava di essere bullizzato” ed è stata squalificata. Giovani Ciacci è stato eliminato dopo un televoto flash.

I vipponi in casa però non si sono resi conto della gravità della situazione, a partire proprio da Giovanni Ciacci: l’opinionista tv ha chiesto scusa ammettendo di non essersi accorto del malessere del compagno in casa. Dopo la sua eliminazione al televoto flash (con solo il 3% delle preferenze per farlo restare) il pubblico è esploso e, tra i tanti commenti sui social, sono arrivati anche quelli di alcuni volti noti del piccolo schermo. La prima è stata Simona Ventura che sui social ha scritto: “Ciacci si è fatto riconoscere”.

GF Vip 7 Giovanni Ciacci sotto assedio: “Va radiato dalla tv”

La conduttrice si è scagliata contro il costumista dei vip ed esperto di moda, uno dei più criticati nel caso scoppiato su Marco Bellavia. Simona Ventura ha guardato la puntata, una più controverse e difficili della storia del Grande Fratello Vip, e ha espresso la sua opinione condannando Ciacci e il suo continuo volersi giustificare con Signorini e con il pubblico a casa. Poi è stata la volta di Tommaso Zorzi che qualche tempo fa era stato attaccato da Ciacci sulle colonne di Novella 2000 dicendo che non aveva “contenuti”. “I suoi contenuti suoi no di certo. E Dio grazie”.

Poi è intervenuto l’ex concorrente del GF Vip 6 Alessandro Basciano che con un video suo social ha mostrato tutta la sua rabbia contro Giovanni Ciacci: “Ma non dire ca***e buffone, se c’ero io ti prendevo a calci in c**o, buffone del c***o, barbablù di m***a. L’ultima volta che ho esultato così l’Italia ha vinto i mondiali, fuori dalle p***è barbablu”. Hanno detto la loro Licia Nunez “Certa gente non impara nulla dalla propria sofferenza”, Patrizia De Blanck che ha parlato di karma: “Le persone hanno capito, il karma colpisce sempre” e Antonella Mosetti: “La cattiveria torna sempre al mittente, Ciacci usa le persone e poi le butta nel ceo”. Tina Cipollari sperava che Ciacci “fosse il primo a essere squalificato”.

Infine non poteva mancare Fabrizio Corona che, per Ciacci, si augura la fine di un ciclo supplicando la radiazione a vita. “Giovanni Ciacci va radiato dalla televisione a vita. La sua arma strumentale di comunicazione si è trasformata nella sua morte. Il Grande Fratello può essere un trampolino di lancio o la fine di una carriera quando finalmente mostra la verità delle persone”, ha dichiarato Corona.