Colpo di scena al termine della trasmissione, quando, dopo un televoto lampo, Giovanni Ciacci è stato eliminato dal GF Vip 7. Troppo gravi le sue considerazioni su Marco Bellavia: il pubblico non l’ha proprio digerite. E tra gli altri anche Alfonso Signorini che proprio su Ciacci aveva riposto tanta fiducia per questa edizione. Niente da fare quindi. L’80% del pubblico lo ha voluto fuori dallo show. Secondo posto per Ginevra Lamborghini (poco prima eliminata per una frase bruttissima detta proprio a Bellavia).

Ma chi se l’è presa più di tutti è forse Alfonso Signorini che non ha riservato parole molto carine proprio per Ciacci. Tutto accade perché il concorrente del GF Vip 7 tenta di giustificarsi come può, probabilmente rasentando il ridicolo per Signorini: “Non capivo se stesse piangendo o se stesse pregando”, dice in diretta Ciacci, in riferimento al suo comportamento nei confronti di Bellavia. A questo punto il padrone di casa perde la pazienza e urla: “Non dire ca…ate”.

Giovanni Ciacci è stato eliminato dal GF Vip 7

“Mi scuso, ma non l’ho capito. Alfonso era veramente impossibile capirlo Marco”, risponde onestamente Ciacci. “Il pubblico lo ha capito però”, ha chiosato Signorini che in questa ultima puntata aveva bisogno di qualche capro espiatorio. Poi Ciacci dice: “Io l’ho visto nella camera una volta e mi ha detto che piangeva di felicità”.

A quel punto Signorini diventa cattivo e dice: “Se tu Giovanni hai pensato questa cosa penso che sei la persona più scema del mondo, fossi in te starei un po’ zitto”. La fine di questa storia la sappiamo, squalifica di Ginevra Lamborghini, eliminazione di Ciacci, la faccia per il GF Vip 7 è salva. La verità è che i primi che dovrebbero puntarsi il dito addosso sono probabilmente gli ideatori del programma che dapprima non hanno capito il grado di difficoltà (e probabilmente malattia) di Marco Bellavia.

E come se non bastasse, hanno criticato, eliminato e squalificato concorrenti ignari dello stato di malessere del collega. In effetti, a pensarci bene, uno da per scontato che la salute mentale di un concorrente sia stata visionata prima di un programma come questo (in cui si rimane rinchiusi per mesi). E se non se ne sono accorti un team di psicologi, dovevano accorgersene Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini? Insomma, non scherziamo.

