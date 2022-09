Lite al GF Vip 7. Protagonisti Giovanni Ciacci e Marco Bellavia. Tutto è iniziato alla fine della puntata andata in onda giovedì 29 settembre, che ha visto tra i nominati l’esperto di moda e opinionista tv, l’ex conduttore di Bim Bum Bam e attore di Kiss me Licia e Giaele De Donà. Una puntata come sempre ricca di emozioni e colpi di scena che ha visto il noto stilista Giovanni Ciacci raccontare la sua storia.

“Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. – ha spiegato Alfonso Signorini – Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare”. Poi il racconto del concorrente: “Hiv non vuol dire morte – ha commentato poi Ciacci – Con l’HIV una volta si conviveva ma adesso si vive e questo va detto a voce alta. L’HIV è un’infezione che riguarda tutti e non riguarda solo gli omosessuali ma tutti ed è un’infezione che se non curata può portare all’AIDS e bisogna fare prevenzione”.

Lite al GF Vip 7 tra Giovanni Ciacci e Marco Bellavia

“Non esistono malattie sessuali legate a orientamente sessuali ma solo a protezioni sessuali non fatte o fatte male. Non bisogna farsi prendere dal panico se si scopre di avere l’HIV perché ci sono cure antiretrovirali che permettono di eliminare il virus dal sangue. Io mi sono curato da subito, sono stato preso in tempo, l’importante è eliminare il virus dal sangue”. Un racconto che ha emozionato tanto e che, secondo qualcuno, può valere al concorrente un grande impatto sul pubblico votante.

Nel corso delle nomination, infatti, Marco Bellavia ha votato Giovanni dicendo che non sarebbe mai uscito vista anche la sua storia. Ovviamente le sue parole non sono piaciute a noto stilista che nel post puntata ha duramente attaccato il concorrente del GF Vip 7. Tra i due, ovviamente, è scoppiata una lite furiosa. Bellavia ha provato a scusarsi per le parole usate durante le nomination, ma Ciacci è stato irremovibile.

Una lite furiosa al GF Vip 7, con protagonisti i due vipponi. “No ma quale perdono smettila. Vergognati ti devi vergognare e basta! – è sbottato Giovanni Ciacci con Marco Bellavia – Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo. Sì hai detto che tanto non sarei uscito per la mia storia. Quindi perché ho l’HIV sono diverso da voi? Io sono come tutti voi, la mia storia è come le altre vostre. E sì devi vergognarti e te lo ripeto. Se la discriminazione c’è ancora è per questi ragionamenti. Per quelli come te la televisione non fa passi in avanti. Se sono questi i messaggi che mandi è tutto allucinante. Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai cog***“.