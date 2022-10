Marco Bellavia, la notizia arriva in modo chiaro e tondo. Chiuso ufficialmente il televoto, il comunicato è arrivato per il pubblico di fan e tira in ballo il nome di uno dei concorrenti più discussi. Tutto è accaduto dopo l’appello in diretta di Alfonso Signorini.

Marco Bellavia si ritira. Sessione chiusa al televoto: il pubblico ha modo di leggerlo sul sito ufficiale del programma. Marco Bellavia era uno dei tre nominati, insieme a Giaele De Donà e Giovanni Ciacci, ma per il vippone l’avventura al GF Vip finisce qui.

Marco Bellavia si ritira: televoto chiuso al GF Vip

In merito alla situazione personale del gieffino, sarebbe stato Alfonso Signorini a informare ulteriormente il pubblico italiano durante l”ultima messa in onda del programma: “Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata”, sono state le parole di Alfonso Signorini. (Molestie al GF Vip 7. Ginevra Lamborghini accusa Marco Bellavia: scoppia il caso).

Il conduttore a fine puntata ha poi aggiunto: “Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera”.

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato.



Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2022

“Se potesse aiutarlo rimanere nella casa rimarrà, se potesse aiutarlo uscire lo si farà uscire. Analizzeremo il suo caso approfonditamente”. Queste le parole di Alfonso Signorini che però oggi vanno incontro a una decisione definitiva: per Marco Bellavia l’avventura al Gf Vip 7 si è conclusa.