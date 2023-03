GF Vip 7, Giaele De Donà è la terza finalista del programma: quando mancano poche settimane raggiunge Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Una notizia arrivata un po’ a sorpresa tanto che pure i fan del programma hanno preso a commentare in maniera durissima. Scrive un’utente: “Avete votato delle nullità solo per far uscire Antonella che insieme a Nikita se la meritavano veramente sprecando solo posti per la finale, ma ragionate, a questo punto era meglio Andrea almeno non ha sparato merda e cazzate dal 1 giorno”.



E ancora: “Tutti contro Antonella e poi leggo messaggi che etichettano Giaele e Micol con gli stessi aggettivi che ha usato Antonella… ridicoli!! Adesso godetevi Giaele e la sua inutilità nel programma. Resta unica vincitrice Antonella con la sua sincerità e schiettezza che a molti in quella casa manca solo per arrivare in finale”. Critiche vengono mosse anche il programma.

GF Vip 7, Giaele De Donà dorme nella vasca per penitenza



Colpa, se così si può dire, dell’ospitata della mamma di Giaele: “Guarda caso la mamma di Giaele che sta in carrozzina (quindi, impossibilitata a muoversi) proprio stasera fa la sorpresa alla figlia? Stasera che è andata in finale? E se fosse stata eliminata? Che faceva…? Ma per piacere. Il televoto è tutto truccato. È una trasmissione pilotata e finta. Mi auguro che molti di voi che la vedono si sveglino e capiscano che è tutta una finta farsa. Meglio vedersi un bel film”.



A non credere per prima alla finale del GF Vip 7 era proprio Giaele De Donà che dopo la puntata è stata costretta a pagare pegno. Nel dettaglio aveva scommesso con Edoardo Tavassi e gli altri compagni che in caso di finale avrebbe dovuto dormire nella vasca. E la De Donà è stata di parola. “Dopo aver brindato con i vipponi questo successo, la ragazza ha preso le sue cose, dal cuscino al piumone e, dopo essersi messa comoda, si è messa a fare un pisolino”.

#gfvip Giaele che dorme in vasca x penitenza 😂 ma la mia attenzione è sull'altra che ricerca ogni scusa con Luca, lei ora vorrebbe tanto una visitina odontoiatrica dal dentista, sono giorni che ci prova ma lui nada de nada 😎 #orianistas #incorvassi #luvana pic.twitter.com/pd8Pl0KBnV — GameOver 🖕x 🖕te🖕 (@gameoverrevoema) March 21, 2023



Nei giorni scorsi Giaele aveva parlato del marito Brad. “Non vedo e non sento mio marito Brad da troppo tempo ormai. Mi dispiace davvero tanto di averlo lasciato da solo tutto questo tempo, perché dal mio ingresso sono già passati sei mesi. All’inizio non era così, riuscivo a conviverci con questa situazione, ora questa cosa mi fa stare male. Sogno di ritrovarlo in studio che mi aspetta quando arrivo, accanto ad Alfonso”.