GF Vip 7, Giaele De Donà si sfoga sul marito. Fin dal suo ingresso il tema del rapporto tra Sofia Giaele e il marito Bradfor Beck ha catturato l’attenzione di coinquilini e soprattutto del pubblico a casa. La gieffina ha infatti spiegato che la loro è una relazione ‘aperta’, certo ci sono dei paletti e dei limiti da non superare. Limiti che, però, la stessa modella ha finito per ingrangere, almeno stando alle accuse mosse dallo stesso marito e fatte arrivare a lei.

Con una lettera inviata proprio nel giorno di San Valentino, infatti, il marito ha accusato Giaele De Donà: “Cara Giaele, volevo augurarti un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo”. Ora la gieffina si è sfogata.

Sofia si sfoga con Onestini sul marito

Già nelle settimane scorse Sofia Giaele De Donà si era lamentata del comportamento del marito, salvo poi pentirsi anche di alcuni suoi comportamenti nella Casa. Ora la concorrente, confidandosi con Luca Onestini, ha fatto il punto della situazione, esternando la sua più grande preoccupazione. Sono trascorsi ormai sei mesi dal suo ingresso nel reality.

“Non vedo e non sento mio marito Brad da troppo tempo ormai – ha dichiarato Sofia Giaele De Donà – Mi dispiace davvero tanto di averlo lasciato da solo tutto questo tempo, perché dal mio ingresso sono già passati sei mesi. All’inizio non era così, riuscivo a conviverci con questa situazione, ora questa cosa mi fa stare male. Sogno di ritrovarlo in studio che mi aspetta quando arrivo, accanto ad Alfonso. Mi sento davvero fortunata ad avere una persona come lui accanto a me. Io sono profondamente innamorata”.

Luca Onestini ha cercato di rincuorare Giaele con queste parole: “Secondo me Brad nutre per te gli stessi sentimenti che tu hai nei suoi confronti e in tutto questo tempo non si è fatto vedere perché ha cercato di evitare il contesto televisivo al quale non è abituato, è molto riservato e magari per lui apparire sarebbe stato davvero difficile”. Qui potete vedere il VIDEO del dialogo tra i due.

