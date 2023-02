GF Vip 7, retroscena su Giaele De Donà: a sganciare la bomba è Emy Buono che, nel corso di un’intervista a Casa Pipol aveva rivelato di essere stata molto molto intima con Giaele. Raccontava: “Io e Sofia eravamo, tra virgolette, amanti, perché ogni volta che stavamo insieme, scattava qualcosa di passionale, nonostante fossimo entrambe fidanzate. Era una relazione più la nostra, anche perché noi ci capivamo a vicenda, siamo molto simili caratterialmente sotto certi aspetti”.



“La relazione tra me e Sofia era “nascosta” perché Brad sapeva che noi eravamo amiche – ha aggiunto Emy – Poi c’è stato un confronto tra me e Matthias, il fratello di Sofia. Brad non ha mai voluto parlare con me, anzi mi ha bloccata ovunque, anche su Whatsapp. Il fratello voleva un confronto con me, io però ero in Indonesia e non sono potuta andare a Milano”.

GF Vip7, parla Emy Del Buono: “Brad è molto geloso di Giaele”



“ Quando ho cercato un confronto lui non mi ha più risposto. Tramite un messaggio, Matthias mi ha detto che Brad era molto arrabbiato con me e non mi ha spiegato il motivo, ma penso sia questo il motivo: che sono finita sotto le coperte con la moglie”. Sempre nella stessa intervista ha rivelato un presunto retroscena sulla avventura di Giaele al GF Vip 7.



“Non l’ho vista super naturale in Casa, forse a volte si mantiene, però comunque il rapporto tra lei e il marito è proprio così. Nel senso, lei se ne frega, va con chiunque e idem lui. Infatti quando ieri hanno detto che lui era a cena con altre donne non l’ho vista molto scandalizzata perché effettivamente è la normalità per loro. Io lo apprezzo il loro rapporto. A parer mio, lei è partita molto convinta, è entrata con la mentalità di fare la guerra ed era carica”.



E ancora: “Con il passare del tempo è tornata un po’ più se stessa. Adesso si sta trattenendo anche perché, secondo me, nonostante il loro rapporto, lei sa che se si espone ancora così tanto potrebbe perdere il marito. Perché comunque un po’ di gelosia da parte di Brad c’è sempre stata, era lei la persona con la mentalità un po’ più libera. […] All’interno della Casa, le potrebbe piacere qualcuno ma non se lo porterebbe all’esterno. Forse Antonino Spinalbese, esteticamente e caratterialmente. L’ho vista molto trattenuta. Fuori non so se l’avrebbe guardato, perché a lei piacciono gli uomini adulti”.