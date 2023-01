Bomba estrema al GF Vip 7 su Giaele De Donà. Durante l’ultima puntata del programma, Alfonso Signorini ha voluto mostrare una clip al vetriolo proprio per la ricca ereditiera. Nel video si può vedere Cristina Quaranta che spiffera qualcosa di davvero piccante sulla vita privata di Gieale. Ma cosa è successo? L’ex ballerina di Non è la Rai, incalzata da Signorini, ha raccontato di un fatto privatissimo del compagno di Giaele, Brad.

Queste le sue parole, in diretta al GF Vip: “Il marito di Giaele è venuto a cena nel ristorante in cui lavoro. Era con due uomini e sette donne. Che aspetto avevano queste donne? No comment dai“. Dopo aver visto questo filmato, la De Donà ha accusato il colpo. Col volto terrorizzato e piena di dolore, Giaele ha tuttavia retto botta e ha deciso di non dargliela vinta a nessuno, soprattutto a Cristina Quaranta. Ha detto ad Alfonso: “Non è che ci sono rimasta male. Però dopo tutti questi mesi vorrei che venisse qui a trovarmi.

Però se preferisce uscire a cena con altre invece che venire qui che devo farci?”. A quel punto la Quaranta decide di pungolare Giaele De Donà e le chiede con ironia: “Non parli mai e non chiedi nulla su tuo marito e ora cominci ad essere curiosa? Non ti ho mai sentito parlare di lui in quattro mesi quindi… Te lo ricordi ancora il pin della carta di credito? non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla“.

A quel punto Giaele decide di surclassarla e risponde a tono: “Non segui bene il daytime visto che parlo spesso di mio marito. Io straccio la carta? Amore quando esco di qui ti porto a cena fuori e a fare shopping. ti vedo un po’ stressata, dopo tutti questi mesi ancora parli di me!”. E ancora Cristina: “I soldi spendili per te, ma se li avrai ancora! Ma che signora, sei una signora davvero. Ti è caduta la corona“.

A questo punto la De Donà dice: “Intanto io sono ancora qui, tiè! Sono una principessa anche senza corona perdonami“. Con ironia risponde Cristina Quaranta che dice: “Più che principessa sembri Genoveffa“. Serafica Giaele che chiude e butta il microfono a terra (non letteralmente è chiaro): “Meglio Genoveffa di una zecca!”. Botte da orbi al GF Vip 7.

