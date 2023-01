Dopo la puntata in diretta del GF Vip 7 del 30 gennaio, occhi puntati su Antonino Spinalbese, reo di aver commesso un errore clamoroso. Lui stesso se n’è subito accorto e ha provato a rimediare, mettendosi la mano sopra la sua bocca ma da casa avevano ormai sentito. Non a caso il video è diventato virale in poche ore, dopo la condivisione dello steso sul social network Twitter. Stava vivendo un momento di grande divertimento in compagnia di altri vipponi, quando gli è scappato qualcosa.

Mentre stava scherzando al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi e Giaele De Donà su tutti, Antonino Spinalbese si è confuso improvvisamente e ha detto una cosa inaspettata. Comunque l’appuntamento con Alfonso Signorini è stato caratterizzato da episodi importanti, come lo scontro tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi e anche Sonia Bruganelli. Inoltre, è stata decretata l’eliminazione di George Ciupilan, che non ce l’ha fatta a sconfiggere al televoto le coinquiline Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

GF Vip 7, errore di Antonino Spinalbese dopo la diretta

Nella casa del GF Vip 7, quando ormai era calata la notte, Antonino Spinalbese ha cominciato a scherzare con Giaele e gli altri a proposito di Bradford Beck, marito della De Donà: “Quando usciamo da qui, voglio diventare amico di Brad. Vi giuro, voglio davvero conoscerlo e adesso parlo con Brad direttamente. Quando fai queste cene, vorrei diventare tuo amico ed essere invitato. Io e Andrea (Maestrelli n.d.r.) vorremmo diventare più tuoi amici che amici di…”. Ed ecco arrivare la gaffe inaspettata.

Invece di dire il nome di Giaele, gli è sfuggito quello di Belen Rodriguez, sua ex partner e mamma di sua figlia Luna Marì. E Spinalbese ha evitato di dare spiegazioni agli altri concorrenti, che non avevano capito la sua gaffe: “Oddio, no no, non ho detto nulla. Ho sbagliato, mi è scappato, mi è uscito”. Ma Giaele De Donà ha subito provato ad avere spiegazioni: “Cos’hai detto? Non ho capito. Cos’hai detto?”. Antonino ha preferito non dirglielo per non incappare nuovamente in quell’errore. Dato che lui non può nominare Belen in casa.

In tanti hanno riso sul web per questa disattenzione di Antonino Spinalbese, mentre un’utente gli ha dato bonariamente del ‘cog***’ per l’ingenuità. Ma sicuramente Belen non si sarà indispettita più di tanto, visto che il suo ex ha sbagliato davvero in modo involontario.