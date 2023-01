Chi è uscito al GF Vip 7 lunedì 30 gennaio 2023? Prima di raccontarvi chi ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà, dobbiamo prima fare un piccolo recap della situazione. Questa settimana i nominati erano: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha chiesto ai tre giovani di alzarsi dal divano e mettersi in mezzo al super Led della stanza. A quel punto qualcuno porta la famosa busta al conduttore e inizia l’ansia per i tre ragazzi.

La prima a sapere che potrà rimanere nella casa è Nikita che urla di gioia e ringrazia il pubblico per averla supportata e quindi salvata. Poco dopo Alfonso invita Oriana Marzoli e George Ciupilan nella mistery room. A quel punto i due ragazzi salutano i loro compagni come fosse, giustamente, l’ultima volta. Sanno bene che uno di loro, non rientrerà più nella Casa. Una volta dentro la tensione è scesa un po’ e i due parlano con Signorini: Oriana tuttavia dice di essere ancora un po’ nervosa e ha paura di uscire.

Leggi anche: “Fai tanto la pulita…”. GF Vip 7, la scoperta di Tavassi su Nikita: dove ha trovato i suoi ‘resti’





Chi è uscito al GF Vip lunedì 30 gennaio 2023?

La venezuelana si commuove e fa capire che ci tiene davvero tanto a quel reality. D’altro canto George rimane sereno e tira le somme di questi 140 giorni nella casa. Parla di “Luca, Daniele e Nikita. Sono persone con cui ho legato tantissimo” dice il giovane. A questo punto non c’è più nulla da aspettare, solo che il nome dell’eliminato esca dalla bocca di Signorini e quindi dalla casa.

Alfonso prende la busta e legge. “Il Vip che deve abbandonare definitivamente la Casa di Grande Fratello VIP è… George Ciupilan”. Come ampiamente predetto nei giorni precedente da diversi sondaggi, il ragazzo dovrà uscire dal gioco. Oriana Felicissima torna in casa mentre George è costretto ancora un po’ a restare nella mistery room.

Il padrone di casa gli dedica una clip in cui parla dei problemi di dipendenza dall’alcol: “Bevevo e si vedeva un lato oscuro di me”, dice George. Tutto quel successo in poco tempo è stato ingestibile per il ragazzo e così ha iniziato a bere. “Adesso, o perdo tutto o mi sveglio” ha pensato e così ha deciso di dare uno scossone alla sua vita. Tanti complimenti da tutti, soprattutto da Signorini che lo etichetta come uno dei concorrenti migliori di sempre.

Leggi anche: “Avete sentito? Ce l’hanno con loro”. GF Vip 7, da fuori le urla dei fan per avvertirli