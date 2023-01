Ci siamo, questa sera al GF Vip 7 ci sarà una nuova eliminazione. Lunedì 30 gennaio, su Canale 5 in prima serata si scoprirà chi avrà la peggio. Il televoto, come abbiamo già raccontato, anche questa volta è propositivo: ovvero si vota il migliore. Questa settimana a sfidarsi sono Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Chi sarebbe tra questi tre il personaggio sfavorito? C’è da dire che le due ragazze hanno un grande supporto da fuori, con una fanbase molto attiva. Un po’ differente è invece il Ciupy che invece è risultato molto carente a livello di dinamiche.

In tanti ad esempio fanno notare che George non ne ha creata mezza in 140 giorni. Il giovane, dobbiamo ammetterlo anche noi, è un tipo taciturno che raramente si mette al centro dell’attenzione. E anche se questo è un pregio (Ndr) all’interno di una dinamica come quella del GF Vip, non aiuta. Ciupilan infatti rimane spesso in silenzio e di rado prende posizione rispetto a una discussione.

Leggi anche: “Non può farlo!”. Signorini, clamoroso scivolone sul GF Vip e Antonella Fiordelisi





GF Vip 7, nuova eliminazione: chi esce lunedì 30 gennaio 2023

Oltretutto sembra che non abbia instaurato nessun legame intenso con nessuno nella casa. Attenzione, non parliamo di una storia d’amore, ma neanche di una forte amicizia e nemmeno di contrasti evidenti con qualcuno dei vipponi. Insomma, George sembra essere quasi inerme alle tantissime dinamiche che necessariamente si vengono a creare in una situazione come quella del reality.

Ma come stanno le cose in ordine di voti e numeri? Chi sembra salva, almeno dai sondaggi, è Nikita, già uscita indenne dalla scorsa settimana. Secondo le varie votazioni sui social e vari siti, sembra essere intorno al 43% delle preferenze. Poco sotto troviamo Oriana Marzoli che di media è intorno al 39% delle votazioni come favorita.

Lei è così tanto affezionata a George e non perdonerò mai coloro che me li hanno fatti allontanare.



😭😭😭😭#GFvip #nikiters #donnalisi #ciupita pic.twitter.com/JBDyrn1Zv7 — ei blondie.🧋 (@alessiah79) January 29, 2023

Chi ha la peggio quindi è George Ciupilan che non raramente riesce a superare il 15-16% delle preferenze. È lui quindi quello che rischia di più, lunedì 30 gennaio 2023. In tanti, in queste ore, si stanno spendendo per cercare di salvarlo. C’è per esempio l’appello di “Er Gennaro”, volto notissimo di TikTok e amico di Ciupilan, ma anche lo zampino di un Tg romeno che sembra abbia fatto un appello per salvare George al televoto.

Leggi anche: “Non è giusto così”. GF Vip, polemica su George Ciupilan: tutto a poche ore dalla diretta