Alfonso Signorini nella bufera dopo il gesto contro Antonella Fiordelisi. In queste ore il conduttore del GF Vip 7 è stato accusato dai social a causa di un gesto che avrebbe tradito il suo odio verso la concorrente del reality show di Canale 5 ed ex schermitrice.

I telespettatori del Grande Fratello Vip 7 nelle scorse ore hanno notato infatti che Alfonso Signorini, su Instagram, ha messo un like a un video in cui Edoardo Donnamaria ha definito Antonella Fiordelisi come “finta”. Apriti cielo. Il web è corso in soccorso della vippona e criticato aspramente il gesto del conduttore del reality show, che in quanto tale dovrebbe essere super partes.

Alfonso Signorini nella bufera per un like contro Antonella Fiordelisi

Il video incriminato è stato pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip e si vedono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria litigare. Da una settimana circa i due fidanzati hanno rotto e le liti nella casa sono sempre più frequenti. Durante un nuovo tentativo di riconciliazione da parte di Antonella, Edoardo Donnamaria è sbottato e proprio sotto al filmato è comparso il like di Alfonso Signorini.

“Ma quale guerra, ma chi te se incul*! Meno ho a che fare con te meglio sto. Antonella non voglio parlare, ho parlato abbastanza con te, più chiaro di così, guarda… sei finta, sei totalmente finta”, le parole di Edoardo Donnamaria all’ex fidanzata. “Ti rendi conto delle cose che mi stai dicendo? Mi fai totalmente schifo, tu non stai bene. Ti rendi conto delle cose che dice? Mi dice che sono falsa…”, è stata la risposta di Antonella. Sotto al video pubblicato dalla pagina ufficiale del GF Vip 7 è comparso il ‘mi piace’ di Alfonso Signorini.

Il like di Alfonso Signorini ha scatenato la bufera. Sui social tantissimi utenti si sono scagliati contro il conduttore per aver preso le parti di Edoardo Donnamaria. Dopo poco il conduttore ha rimosso like, ma alcuni utenti del web avevano già fatto lo screenshot. “Ma vi rendete conto Signorini mette il like a favore di Donnamaria? L’articolo è su Isaechia #donnalisi #nikiters #Fiordelisi #gintonic”, si legge su Twitter, dove molti utenti hanno attaccato il giornalista.