GF Vip 7, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi beccati nel van. Storie di amicizia, ma anche di amore. Non stiamo di certo parlando dei Donnalisi che sembrano essere caduti in un momento di crisi, ma di un’altra coppia che invece sembra procederen a gonfie vele. Prova di questo, la scoperta della vippona fatta nel cuore della notte.

Nicole Murgia scopre la coppia nel van. Forse molti di voi avranno già capito che stiamo parlando proprio di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, letterlamente beccati in un momento di intimità. La serata nella casa del GF Vip 7 procedeva come di consueto, ma dopo il momento dell’aperitivo la coppia avrebbe deciso di prendersi del tempo tutto per loro. Ma qualcosa sembra aver fatto saltare i loro piani.

Leggi anche: “Incredibile, da non credere”. GF Vip 7, fuori dalla casa roba hot su Oriana e Giaele





Nicole Murgia scopre la coppia nel van: “Non doveva dirlo!”

Mentre la coppia ha deciso di appartarsi, Nicole Murgia è andata alla ricerca di Giaele De Donà puntando dritta verso il van. Nessuna intenzione di disturbare la coppia che ovviamente non aveva avvisato nessuno. Nicole a quel punto, credendo di trovare l’amica, ha spalancato lo sportello: “Scusate, ragazzi… scusate”, ha subito esclamato la Murgia vedendo gli Incorvassi appartati. (“La stanno proteggendo”. GF Vip 7, scoppia il caso sulla concorrente: “Fatti gravi, non è giusto”).

Luca Onestini incuriosita ha chiesto: “Chi c’era che stava limonando”, pronta la risposta di Nicole: “Tavassi e Micol. Stavano facendo roba”, sono state le parole della vippona dette tra una risata e un tono imbarazzato. Una vicenda che ovviamente è stata commentata anche sul web dagli utenti. Felicissimi i fan degli Incorvassi nell’apprendere che i due stiano proseguendo in una relazione serena.

La Murgia e il suo "Scusate" dopo aver sopreso Micol e Tavassi fare roba nel van ⚰️#incorvassi #gfvip pic.twitter.com/M7BT1FQ7ny — Sandy 🍿 (@Sandy___8) January 29, 2023

Ma se c’è chi è felice per Micol ed Edoardo, non manca chi invece avrebbe fatto notare la mancanza di riservatezza da parte di Nicole Murgia. La vippona, a detta di alcuni utenti, avrebbe dovuto tenersi per se stessa la scoperta, cosa che non è avvenuta visto che nel giro di pochi minuti tutti i vipponi era a conoscenza del momento di intimità che si stava consumando nel van.