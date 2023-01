Una notizia molto importante è stata data fuori dal GF Vip 7 e riguarda Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due sono riusciti a trovarsi subito bene e il feeling nato nella casa più spiata d’Italia è stato immediatamente evidente. Il pubblico ha sognato sin dal primo momento ad occhi aperti, sperando nella nascita di una coppia. Ci sono stati comunque degli alti e bassi, ma ora a parlare è una persona molto vicina al gieffino, che ha deciso di dire la sua e di preannunciare ciò che potrebbe succedere in futuro tra di loro.

Al GF Vip 7 tutti guardano con ammirazione Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Lui è stato recentemente criticato da Antonella Fiordelisi perché, vedendo giù di morale Oriana Marzoli, ha lanciato un appello ai telespettatori per chiedere di salvarla dal televoto eliminatorio contro Nikita e George. “Non è carino fare questa cosa”, ha detto Antonella. Nonostante De Pisis abbia rassicurato che si è trattato di uno scherzo senza malizia, Antonella ha replicato stizzita: “C’è una persona che soffre”, ovvero la Pelizon.

Leggi anche: “Lei sta soffrendo”. GF Vip 7, furia Antonella Fiordelisi su Edoardo: beccato sul fatto





GF Vip 7, bomba su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Chi si è soffermata fuori dal GF Vip 7 su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ha parlato di loro due molto bene. In un’intervista a Novella 2000 ha infatti rivelato: “Sono molto felice per Edo e Micol, credo siano una coppia fantastica. Anche perché Edoardo cerca proprio l’ironia e la voglia di scherzare nelle donne e ora li vedo uniti, fanno battute. Lui lo conosco benissimo e adora la complicità. Micol ha fatto colpo nel suo cuore e per questo adesso vanno d’accordo. Una donna permalosa non potrebbe mai stare accanto a lui”.

A rompere il silenzio su Novella 2000 è stata la sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi, la quale ha detto ancora: “Edoardo non ama esternare le sue relazioni davanti alle telecamere, lo stesso vale per Micol perché è una donna riservata. Per questo dico che sono molto simili e penso che davvero si possa concretizzare il loro sogno d’amore. Vedrete che appena finita la trasmissione, avranno modo di conoscersi meglio e di fidanzarsi ufficialmente. Entrambi vogliono preservare la loro relazione”.

Questa la chiosa finale di Guendalina: “Quando avranno la possibilità di conoscersi meglio lontani dalle telecamere, potranno definire ciò che stanno costruendo adesso. La storia tra Edoardo e Micol sembra essere destinata a un futuro più roseo”. Quindi, lei crede fortemente nella nascita di una love story duratura.