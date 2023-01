Piccola polemica al GF Vip in attesa dell’esito delle nuove nomination. Come sappiamo, questa settimana a sfidarsi sono Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Ed è proprio su quest’ultimo che si è notato una ‘particolare attenzione’ dei social. Sembra infatti che in tanti si stiano spendendo per salvare il giovane col televoto settimanale. Il motivo è semplice: tra i tre è quello che secondo i sondaggi sta messo peggio in termini di numeri e voti.

C’è da dire infatti che le due ragazze hanno una miriade di fan da un parte e anche perché il vippone è risultato molto carente a livello di dinamiche. In tanti ad esempio fanno notare che il Ciupy non ne ha creata mezza in 140 giorni. George infatti, è un tipo taciturno che raramente si mette al centro dell’attenzione. Molto spesso rimane in silenzio e di rado prende posizione rispetto a una discussione. Oltretutto sembra che non abbia instaurato nessun legame intenso con nessuno nella casa.

Leggi anche: “Perché questa rabbia con lei”. Luca Onestini incastrato, fuori dal GF Vip la bomba top su Giulia Salemi





GF Vip, polemica sul televoto: cosa si è scoperto su George Ciupilan

Non parliamo di una storia d’amore, ma neanche di una forte amicizia e nemmeno di contrasti evidenti con qualcuno dei vipponi. Insomma, George sembra essere quasi inerme alle tantissime dinamiche che necessariamente si vengono a creare in una situazione come quella del GF Vip. Tuttavia è amatissimo dal pubblico (di certo non tutto) e in molti si stanno spendendo per cercare di salvarlo.

Sante paroleeeeee

Questo ragazzo amico di George, da merda a tanti voi leoni da tastiera di Twitter!!!

Complimenti ❤️❤️❤️

Purtroppo tra un George e un oriana preferite un oriana che fa casino, quando invece molto spesso è proprio il contrario #gfvip pic.twitter.com/3sOvYHA0yp — Alessya (@AlessyaGrety) January 27, 2023

C’è per esempio “Er Gennaro”, volto notissimo di TikTok e amico di Ciupilan, che ha fatto un appello per salvarlo accusando i fan del GFVip di volere “il trash”, nel malaugurato caso di eliminazione. Ma non è finita perché sembra che anche un Tg romeno abbia fatto un appello per salvare George al televoto settimanale del Grande Fratello Vip.

La domanda ora è d’obbligo, basteranno queste endorsment per salvare il Ciupy dall’eliminazione dal programma? Riguardo le previsioni, le cose non si mettono bene per lui. La modella originaria di Trieste sembra avere un vantaggio schiacciante col 48% dei voti a favore. Oriana Marzoli dovrebbe ottenere il 33% delle preferenze, mentre per George si profila la sua eliminazione dal reality show col 19%. Ma non è ancora detta l’ultima parola.

Leggi anche: “Non può farlo!”. Signorini, clamoroso scivolone sul GF Vip e Antonella Fiordelisi