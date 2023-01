“Perché questa rabbia con lei”. Luca Onestini incastrato, fuori dal GF Vip la bomba top su Giulia Salemi

Luca Onestini e Giulia, la verità di Fariba Tehrani. È noto che l’ex tronista di Uomini e Donne non nutre particolare simpatia nei confronti di Giulia Salemi e dopo l’ultima puntata del GF Vip 7 si è lasciato andare a uno sfogo. Quest’anno l’ex vippona si occupa della parte social e dallo studio ha il compito di leggere i tweet e informare i vipponi sugli umori del pubblico. E a non andare giù a Onestini era stato un tweet letto in diretta da quella che si autodefinisce ‘La bastarda col tablet’.

“Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. […] In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”, aveva detto Luca Onestini a fine puntata.

Luca Onestini e Giulia Salemi, la verità di Fariba: “Perché non la sopporta”

Non era mancata la risposta di Giulia Salemi, ovviamente arrivata tramite un tweet diventato virale tra i fan del GF Vip 7. “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”, aveva scritto l’influencer incassando il plauso del web.

Luca Onestini e Giulia, la verità di Fariba Tehrani. Come mai Luca Onestini non sopporta Giulia Salemi? A svelare il mistero ci ha pensato Fariba Tehrani. La mamma dell’influencer è stata intervistata da Radio Cusano Campus e ha parlato proprio del rapporto tra la figlia e l’ex fidanzato di Soleil Sorge. “Luca nella sua edizione mi piaceva, non era molto furbo. Io lo vedevo nei salotti di Barbara D’Urso ma ce l’aveva con Giulia perché quando è stato tradito da Soleil Sorge i paparazzi hanno scattato una foto dove c’erano Soleil, Marco e Giulia”, ha detto come riporta il sito IsaeChia.

Luca Onestini e Giulia, la verità di Fariba Tehrani. “Io gli volevo bene ma ora non ha più quella ingenuità. Tante volte le persone a causa della sofferenze diventano dure. Non è un difetto che stia giocando, è un gioco. Ti dirò, la madre è molto in gamba, carismatica, cazzuta. Voglio conoscerla”, ha spiegato Fariba parlando ancora di Luca Onestini. Poi le parole sul ruolo della figlia al GF Vip: “Giulia rispetta il suo ruolo, non ha pregiudizi su nessuno. Il suo sentiment varia con quello della gente. Lo scontro con Sonia è stato un malinteso, Giulia la rispetta totalmente. Anche se Sonia se salva qualcuno non è perché le piace ma per strategia di gioco”.