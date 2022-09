Si avvicina la terza puntata del GF Vip 7: in diretta su Canale 5 dalle 21.30 Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, è pronto a raccontare le storie dei vipponi che stanno animando la Casa più spiata d’Italia. In studio anche Giulia Salemi che leggerà in tempo reale tutti i commenti del mondo web. Ormai le dinamiche della casa iniziano a dipanarsi, si stanno creando i primi rapporti d’amicizia, vengono fuori i primi litigi e le prime incomprensioni.

Tra le amicizie strette tra i concorrenti desta attenzione quella tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Tra i due, infatti, sembra esserci del tenero, o perlomeno, un feeling agli inizi che non è passato inosservato ai fan del reality show di Canale 5. All’interno della casa, infatti, i due vipponi sono sempre più vicini tra sguardi d’intesa, battutine e qualche carezza innocente e lei sembra proprio aver messo gli occhi sull’ex della Rodriguez ed è probabile che farà di tutto per conquistarlo.

GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi, confronto con Soraia Ceruti

Durante la diretta si parlerà anche di Giaele De Donà e delle sue affermazioni: la 24enne è entrata da poco ma ha subito avuto modo di farsi conoscere raccontando senza giri di parole di come il suo matrimonio sia basato su un rapporto di coppia aperto. “Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale. Passiamo sei mesi all’anno insieme. Poi per il resto io faccio la mia vita e lui la sua in giro per il mondo. Detesto la monogamia: chi si mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?”, ha detto Sofia Giaele De Donà.

Inevitabilmente si parlerà anche dei malumori di Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Tra i due, inizialmente, sembrava essersi instaurato un buon rapporto inclinatosi: il tutto è naufragato dopo che Elenoire ha manifestato interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne che, sentendosi sotto pressione per vari motivi, a un certo punto, ha addirittura pensato di abbandonare il gioco.

Luca Salatino soffre anche per la mancanza della sua fidanzata Soraia Ceruti che ha conosciuto durante la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Nei primi giorni ha pianto per lei e le sue lacrime non sono sfuggite agli occhi delle telecamere. Nella puntata di lunedì 26 settembre Soraia interverrà sia avere un confronto con Elenoire Ferruzzi che per confortare il fidanzato Luca Salatino.