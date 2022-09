“Tutto falso”. GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: spunta un video

Elenoire Ferruzzi, la lite con Luca Salatino diventa più che chiacchierata. GF Vip 7 che non tradisce le aspettative del pubblico a casa e che sa scegliere come sempre i concorrenti più adatti all’avventura televisiva più stuzzicante di sempre. Le ultime vicende avvenute in casa tra Elenoire e Luca fanno ancora parlare.

La lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, tutto vero? I due concorrenti hanno acceso gli animi in casa e non si sono di certo risparmiati nel dirsele di tutti i colori. “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste!”, ha detto Elenoire a Luca Salatino: “Dici che vuoi bene alla gente? Ma a chi vuoi bene? A me? Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron…te perché ti ho cantato una canzone d’amore? Ma che co stai a dì?”.

La lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: tutto ‘falso’

Elenoire Ferruzzi non si è certo tenuta nulla: “Ma finiscila! Io dico quello che penso e non mi devi rompere!”.E ancora: “Io quello che sento dico! Tu devi farlo sapere a tutti! Lo hanno capito tutti che ami la tua fidanzata, hai messo i manifesti, basta!”, ha rincarato ancora Elenoire. (Elenoire Ferruzzi, l racconto al GF Vip 7 commuove).

“Sono due giorni che spacchi i cogli**ni! Mi stai dando della scema?” e per concludere: “Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti!”. Luca Salatino messo davvero con le spalle al muro?”. Che la lite abbia attirato l’attenzione del pubblico del GF Vip 7 nessun dubbio, sulla fondatezza della questione in sè, qualche sospetto è sorto.

Secondo un video che sta circolando sui social, pare che una clip metta in mostra Elenoire trattenere una risata per poi dire: “Beh amore, adesso si va avanti almeno per tre puntate”. Pare che per alcuni la lite possa aver rappresentato un tentativo per attirare l’attenzione del pubblico. Tutto vero quello che è successo tra Elenoire e Luca Salatino? La questione resta in sospeso.