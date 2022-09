Ha fatto il suo ingresso al GF Vip 7 Sofia Giaele De Donà: deve la sua notorietà alla partecipazione al reality Ti Spedisco in Convento. La visibilità che il programma della Rai le ha donato ha portato la giovane modella e blogger ha deciso di approfittare della notorietà e ha aperto una propria casa di moda come stilista e produttrice. Nel 2021 ha fondato il suo brand che porta le iniziali del suo nome. Giaele De Donà sta facendo discutere per il suo video di presentazione.

Intanto ha spiegato di essersi sposata molto giovane con un uomo di 21 anni più grande. Un matrimonio non convenzionale, il loro, dal momento che trascorrono sei mesi insieme e altri sei separati. Il suo concetto di monogamia, dunque, è abbastanza superato, come ammesso dalla stessa. “GF, parola d’ordine: open mind! Are you ready? Sono Sofia Giaele. Sono una cittadina del mondo, anzi, del lusso. Sono una modella e un’influencer. Nel 2021 ho partecipato al mio primo reality, Ti spedisco in convento- Lì ho riscosso molto successo. Ero antipatica a tutti”.

GF Vip 7, Sofia Giaele De Donà parla del rapporto con suo marito

Sempre nel video di presentazione ha parlato del rapporto con suo marito Brad, molto più grande di lei. E anche in questo caso le sue affermazioni non sono passate inosservate: “Mi definisco, soprattutto, una donna libera. Anche se sono sposata. Lui è un imprenditore americano. Si chiama Brad e abbiamo 21 anni di differenza. Mi tratta come una principessa, anzi no, come una regina. Lui è stato sicuramente a inserirmi nella high society internazionale e ho la mia tecnica per riconoscere ricchezza e ricchezza”.

“Le vere domande da fare sono: “Ma hai un jet privato? Quanti finestrini ha? Hai uno yacht? Quante cabine ha?”. Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale. Passiamo sei mesi all’anno insieme. Poi per il resto io faccio la mia vita e lui la sua in giro per il mondo. Detesto la monogamia: chi si mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?”, ha detto Sofia Giaele De Donà.

Quindi Sofia Giaele De Donà ha anche rivelato di essere stata al centro di un gossip con Flavio Briatore: “Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe. Troppo brutta?”. La blogger ha approfondito i suoi concetti nelle ultime ore in giardino parlando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso: “Mi fa ridere che giudicano il mio matrimonio perché io e mio marito ci diciamo le cose in faccia. Noi due siamo chiari, trasparenti, lui se vuole divertirsi si diverte, io se voglio divertirmi mi diverto. Preferisco un rapporto come il nostro: lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, basta che non ci siano sentimenti”.

