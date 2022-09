Al GF Vip 7 le sorprese non mancano mai: nella puntata di ieri sono entrati altri 8 concorrenti e sono già scintille tra Pamela Prati Giovanni Ciacci (e Sonia Bruganelli). Due dei protagonisti più attesi di questa edizione che minacciano di trasformare la casa di Cinecittà in una polveriera. Intanto molto altro bolle in pentola, con le accuse di Attilio Romita ad Alfonso Signorini, mentre l’aria si fa più tesa dopo le prime nomination dove sono finiti Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis.



Non ci sarà alcun televoto, però: i nominati dormiranno nella Casa delle Bambole. Le nomination sono servite però a mettere subito un po’ di pepe nella Casa. Come se non bastasse. Tornando a Pamela Prati, non ha voluto salutare apertamente Giovanni Ciacci. Pamela, nello specifico, ha risposto al saluto, sempre restando al suo posto ma in piedi. Insomma, ha avuto un atteggiamento da diva, come d’altronde recita la collana girogola che ha indossato nella seconda puntata del GF Vip 7.

GF Vip 7, scintille e nervi tesi tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci



Un comportamento che non è tanto piaciuto e Sonia Bruganelli è intervenuta per farlo notare. L’opinionista ha sottolineato la freddezza con cui Pamela ha accolto Ciacci. “Mi stupisce l’atteggiamento freddo e schivo di Pamela”. “L’ho salutato”, glissa la Prati. “Coda di paglia, eh?!”, punge l’opinionista. La “vippona” la silura: “Bruganelli tu ti fai dei film in testa”. Sonia ha lasciato capire che non tollererà più siutazioni (né parole) del genere. È quindi intervenuto Alfonso Signorini che li ha invitati a scambiarsi un abbraccio e a salutarsi. Giovanni non si è tirato indietro, lei invece sì e le ha stretto solo la mano.



Su Twitter il pubblico si è spaccato: per alcuni non è giusto assolverla del tutto, altri invece si sono schierati con lei contro Ciacci. Il motivo della freddezza risale al 2019, al caso Mark Caltagirone durante il quale Ciacci accusò la Prati di aver preso in giro tutti, compresa la conduttrice Barbara D’Urso che l’aveva ospitata varie volte nei suoi programmi per parlare del suo fidanzato.



Durante la prima puntata del GF Vip 7, in collegamento dall’hotel, Giovanni Ciacci ha ribadito il suo non credere a Pamela Prati tendendo però una mano. “Ho provato a chiamarla tante volte per cercare di parlarci e lei non mi ha mai risposto. Io penso che se lei è stata veramente truffata o raggirata e ci darà le prove in questo percorso, io starò con lei. Però io tuttora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato!”. Mano restituita al mittente.

