Si aspettava la sua entrata da settimane e alla fine è avvenuta: Giovanni Ciacci è un nuovo concorrente del GF Vip 7. Tutti lo hanno accolto con grande calore tranne Pamela Prati. Tra i due non scorre buon sangue, sin dai tempi di Mark Caltagirone. Ma non è finita, anzi, quello era solo l’inizio. Perché appena ha varcato la soglia, Ciacci è stato fulminato in diretta da un’ex gieffina, Patrizia De Blanck. La donna lo ha fatto sui social, scagliandosi contro l’ex amico.

La De Blanck ha dato del falso e del traditore a Ciacci, tutto per delle cose che l’uomo avrebbe detto in tv (probabilmente a Pomeriggio 5 e Domenica Live) mentre lei era nella casa del GF Vip 5. Le sue parole sono state durissime: “Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi”.

“Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco). – ha continuato Patrizia De Blanck – Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale “Oggi” dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia”.

Ma cosa è successo invece tra Giovanni Ciacci e Pmela Prati? L’uomo, a Live Non è la D’Urso, ha attaccato Pamela Prati in più occasioni durante il Mark Caltagirone Gate, usando anche parole davvero molto pesanti. C’è da dire però che durante la sua prima puntata del GF Vip, Ciacci è stato più cauto: “Dovremo capire se è davvero vittima come dice lei o carnefice”.

E ancora: “Perché ci sono tante cose da chiarire. Avrò modo di capire e di parlare con lei. In passato non le ho creduto e per adesso non le credo del tutto. Se poi è vittima di una truffa amorosa io sarò dalla sua parte“. Le cose si fanno davvero interessanti adesso che è entrato anche lui, che solo qualche settimana fa ha confessato di essere sieropositivo.

