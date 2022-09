GF Vip 7, siamo solo alla seconda puntata e già fioccano colpi di scena e gaffe: ieri nel centro del mirino è finito Alfonso Signorini, duramente criticato da Attilio Romita. Non una faccia a faccia, visto che le dichiarazioni dell’ex mezzobusto del Tg1 sono arrivate lontano dalla diretta, ma le telecamere hanno ripreso tutto. Romita, in questi primi 4 giorni di programma, ha fatto del resto molto parlare di sé con una serie di dichiarazioni a dir poco bizzarre. Ne sa qualcosa Giucas Casella, attaccato nel corso di un dialogo con Sara Manfuso.



Romita ha dato del ‘vecchio bavoso’ per una doccia che Giucas ha fatto con Delia Duran e Lulù Selassié. : “C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze. ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile”.

GF Vip 7, Alfonso Signorini criticato da Attilio Romita



E non è finita qui. Attilio Romita aveva voluto dire la sua sulla famiglia reale inglese scatenando un vespaio di polemiche: “Questa riconoscenza per una donna che ha servito il paese fino all’ultimo giorno. Avrei voluto vedere, ma avete visto i sudditi di lady Diana al suo funerale?”. Poi Attilio Romita ha aggiunto: “Era una roba pazzesca, ma come si può essere innamorati e devoti alla regina, che era la più grande nemica di Lady Diana?”.



“Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori e organizzatori di orge?”. Durante la giornata di ieri bersaglio è stato Alfonso Signorini. All’origine del malumore del giornalista, il fatto che non gli si sia mai data la parola nel corso della puntata di giovedì 22 settembre. “Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi. Io non ho manco ricevuto il contratto firmato indietro”, ha tuonato Romita.



Che ha poi proseguito, sempre con toni tutt’altro che amichevoli. “Non riesco a capire, ha insistito con me”, ha aggiunto, per poi concludere: “Non so che ca…o vuole da me, per poi trattarmi in questo modo”. Dichiarazioni che faranno senza dubbio discutere.

