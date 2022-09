Seconda puntata stasera del GF Vip 7 e filtrano malumori non solo tra i concorrenti anche tra gli opinionisti, Sonia Bruganelli ha infatti alzato la voce contro Giulia Salemi. Per Sonia non è stato un inizio facile, ha infatti avuto uno screzio con Elenoire Ferruzzi con la quale i nervi erano tesi da un anno dopo che la showgirl si era lasciata andare a commenti poco lusinghieri sulla moglie di Paolo Bonolis. Lunedì, in occasione della prima puntata, Sonia con il suo piglio ironico ha voluto pizzicare Elenoire.



“Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato con tutti e piangerai depressa in confessionale… Mi troverai qui… Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica…”. Un avvertimento che suona quasi come minaccia, ma per certi versi anche come un consiglio spassionato. Tra l’altro l’opinionista è convinta che proprio Elenoire Ferruzzi ha “la possibilità di essere un esempio”. Insomma, a parte il brutto gesto della prima, Sonia Bruganelli ci credo molto in lei: “Lei ha la possibilità di essere un esempio e dare forza a tanti giovani ragazzi che vivono una situazione difficile…”.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli critica Giulia Salemi



C’è stato poi il caso legato ad Adriana Volpe di cui, nelle ore scorse, ha detto “Un pochino mi manca, non è una stupidaggine, devo dire che è stata veramente una compagna di viaggio l’anno scorso, è stata molto stimolante”. La sua compagna di viaggio ora è Orietta Berti che ha deciso di cedere alle lusinghe di Alfonso Signorini. Un corteggiamento lungo, come ha spiegato, la cantante e non senza intoppi.



“Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo. L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro”.



E ancora: “Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l’altra”. Se con Orietta le cose vanno a gonfie vele, altrettanto non si può dire del suo rapporto con Giulia Salemi. Sonia infatti non ha nascosto il suo fastidio per il fatto che nella prima puntata ha interrotto una sua conversazione con il conduttore: “La prima volta che parlo, arriva questa, va bene ok, stavo per andarmene”.

