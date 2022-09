Sonia Bruganelli contro Elenoire Ferruzzi. Anche quest’anno riparte il GF Vip, arrivato alla sua settima edizione. Tra i tanti concorrenti dell’edizione 2022-23, c’è anche lei, Elenoire Ferruzzi. La donna, qualcuno ricorderà, circa un anno fa scrisse un post su twitter rivolto a Sonia Bruganelli. Parole cattivissime che dicevano: “Una ces** presuntuosa e cattiva con il porro sul labbro che conserva per il minestrone…”.

Neanche a dirlo, poco dopo l’inizio dello show, Alfonso Signorini ha ritirato fuori il post chiedendo quindi l’opinione della moglie di Sonia. La Bruganelli, naturalmente, ha colto la palla al balzo per lanciare un avvertimento chiaro e tondo alla donna transgender: “Quando tra un mese sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato con tutti e piangerai depressa in confessionale… Mi troverai qui… Ricordati che potrei essere la tua peggior nemica…”. Un avvertimento che suona quasi come minaccia, ma per certi versi anche come un consiglio spassionato.

Sonia Bruganelli contro Elenoire Ferruzzi, tensione al GF Vip 7

Tra l’altro l’opinionista è convinta che proprio Elenoire Ferruzzi ha “la possibilità di essere un esempio”. Insomma, a parte il brutto gesto della prima, Sonia Bruganelli ci credo molto in lei: “Lei ha la possibilità di essere un esempio e dare forza a tanti giovani ragazzi che vivono una situazione difficile…”.

Non solo, Sonia ha quindi promesso che qualora la concorrente dovesse riuscire a dare forza ad almeno un telespettatore potrebbe pure decidere di togliersi questo famoso porro. A quel punto Elenoire ha prima detto di non avere la minima intenzione di rimangiarsi quanto detto su Sonia Bruganelli, ma poco dopo ha però ammesso di aver sicuramente usato parole un po’ troppo forti.

Video elenoire #GFVip Ciao mi starete guardando, un saluto a tutto l’ospedale Sacco pic.twitter.com/TAe1ChjYGs — Archivio Video Elenoire Ferruzzi (@VideoElenoireF) September 19, 2022

“Non è che mi rimangio quello che ho detto…I termini sono stati fuori luogo e ti chiedo scusa…Capisco tu possa esserti offesa…”, ha detto la concorrente. Successivamente Elenoire Ferruzzi ha detto di credere che l’opinionista si dovrà togliere questo porro perchè è bella. Ora la domanda sorge spontanea: sarà abbastanza lungimirante la Ferruzzi a non far perdere la pazienza al leone? Nel frattempo Sonia Bruganelli guarda con attenzione.

