“Hanno rotto”. Luca Salatino al GF Vip e si prevedono scontri di fuoco: cosa è successo prima del reality

Luca Salatino al GF Vip per un motivo preciso. Stasera, lunedì 19 settembre, parte la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Su Canale 5 alle 21 e 20 va in onda la prima attesissima puntata che consentirà al pubblico di conoscere i concorrenti, sui quali in parte è ancora mistero. Tra i concorrenti c’è anche lui, l’ex tronista uscito da Uomini e Donne lo scorso maggio. Alla fine, un po’ a sorpresa, ha scelto Soraia.

Proprio la corteggiatrice aveva manifestato tutto il suo disappunto dopo l’esterna di Luca e Lilli ed era addirittura scoppiata a piangere. In tanti avevano criticato l’atteggiamento del tronista nei confronti di Soraia, ma alla fine i due sono usciti insieme. Fuori dal dating show hanno avuto una crisi, ma pare che poi le cose si siano sistemate. Adesso spunta fuori una clamorosa discrezione sulla partecipazione di Luca Salatino al GF Vip 7.





Luca Salatino al GF Vip 7 per incontrarsi e litigare… con lui

Oltre alla conoscenza di Soraia Luca Salatino a Uomini e Donne ha potuto stringere alcune amicizie. In particolare il 30enne romano aveva stretto un bel legame con Matteo Ranieri. Così, durante le puntate del GF Vip c’è da aspettarsi che dall’esterno interverranno sia Soraia sia il tronista di UeD. C’è da capire come reagirà la coppia di fronte a questa separazione forzata. E poi, si sa, dentro la Casa può succedere davvero di tutto, chissà se per Luca ci saranno delle tentazioni particolari.

In ogni caso, sotto i riflettori c’è finito il rapporto tra Luca Salatino e Matteo Ranieri. I due hanno trascorso l’estate insieme, ma a quanto pare qualcosa si sarebbe rotto. Nessuno dei due, infatti, fa più riferimento all’altro e i fan si sono chiesti perché. Sembra che i due abbiano litigato e il motivo sarebbe proprio il fatto che Salatino non ha rivelato a Ranieri la sua partecipazione al GF Vip.

A questo punto, per capirne qualcosa di più, bisognerà aspettare cosa succederà quanto Mattero Ranieri sarà invitato nel programma da Alfonso Signorini. Se il rapporto non è più quello di prima sicuramente verrà fuori. Intanto c’è grande attesa di vedere Luca Salatino nella Casa più spiata dagli italiani. A UeD ha saputo ritagliarsi uno spazio importante grazie alla sua parlantina verace e al suo modo di essere diretto, chissà cosa combinerà nel reality!

