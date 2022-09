“Sì, l’ho rifatto…”. Soraia di UeD lo ammette: ritocchino per la fidanzata di Luca Salatino

Nonostante qualche difficoltà e qualche iniziale incomprensione prosegue a gonfie vele la storia tra Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, lei corteggiatrice, lui tronista. Il pubblico aveva capito che si piacevano e che la scelta di Luca Salatino potesse essere proprio Soraia. Così è stato e la coppia ha trascorso insieme l’estate: hanno avuto modo di conoscersi meglio e, anche se vivono in due città differenti, riescono a vedersi sempre.

Di recente, Luca Salatino ha dedicato un post a Soraia dedicandole parole dolcissime: “Sai?! Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi…. Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante una sorella…e tu sei tutto questo…. Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero… TI AMO”.





Soraia di Ued ritocco al naso, l’ha fatto per motivi di salute

Nelle scorse ore, Soraia Ceruti ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Dapprima ha rivelato di essersi sottoposta ad un’operazione estetica al naso. Il volto di Uomini e Donne ha infatti spiegato di essersi rifatta il naso per motivi di salute: “Non per l’estetica ma per i turbinati. Poi ho corretto una piccola gobbetta”. Per quanto riguarda il rapporto con Federica Aversano, Soraia Ceruti si è detta entusiasta del nuovo ruolo come tronista: “Ci speravo da morire, non vedo l’ora” ha commentato l’ex corteggiatrice.

Quindi qualcuno le ha chiesto se il matrimonio sia nell’aria e a quel punto la ragazza ha risposto: “Sì, quando me lo chiederanno”. Una risposta che lascia ben sperare i fan della coppia. Intanto, Soraia Ceruti e Luca Salatino continuano a vivere a distanza il loro amore. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice si stanno dividendo tra Roma dove vive lui e Como dove vive lei.

Nel frattempo il nome di Luca Salatino è finito tra quelli dei possibili concorrenti del GF Vip 7. Dopo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Alfonso Signorini sarebbe pronto ad accogliere l’ex tronista nella Casa più spiata d’Italia. Al momento sono solo due i concorrenti ufficiali: Giovanni Ciacci e Vilma Goich. Per tutti gli altri bisogna aspettare l’inizio del GF Vip 7 previsto per lunedì 19 settembre. Fino ad allora bocche cucite per ciò che riguarda il cast.

