Quella di Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti è stata l’ultima scelta a Uomini e Donne: dopo che è andato in onda il programma è terminato per la pausa estiva e riprende a settembre. Il pubblico era in attesa di capire quale sarebbe stata la scelta dello chef romano che per tutto il periodo del suo trono è stato combattuto tra Soraia e Lilli Pugliese. Nei giorni successivi alla scelta la coppia ha parlato della prima notte della prima notte trascorsa insieme dopo Uomini e Donne. “Ci siamo messi a chiacchierare abbracciati su una delle sdraio che stavano nel giardino e siamo rimasti lì per quattro ore a raccontarci”, rivelano Luca Salatino e Soraia Allam al magazine di UeD.

Poi l’ex tronista ha ammesso: “Venivamo da un periodo un po’ particolare”. Luca Salatino prosegue nei dettagli su cosa è accaduto con Soraia Allam anche nello studio UeD: “Io stesso vedevo distante lei e di conseguenza mi sono allontanato. Parlandone insieme, ho capito che in realtà il suo atteggiamento era dovuto a ciò che io stavo facendo, ammetto che non deve essere stato facile per lei vedermi uscire con un’altra ragazza in una fase tanto avanzata del percorso”.





Luca Salatino Soraia in crisi, la dedica dell’ex tronista toglie i dubbi

Poi sono iniziate a circolare voci di una loro possibile crisi. Soprattutto a causa della distanza: lui vive a Roma, lei a Como. La stessa Soraia ha ammesso che le piacerebbe molto poter andare a convivere con Luca ma che gli ostacoli non mancano: “Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”.

Ora però tutte le voci vengono messe a tacere da un post di Luca Salatino. Su Instagram ha pubblicato delle foto che lo ritraggono felice con la sua fidanzata Soraia Allam Ceruti e la didascalia recita: “Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco……sei una parte del mio cuore ❤️ Tu già sai…… Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno”. Insomma l’amore tra la ragazza e l’ex tronista del popolare dating show quotidiano di Canale 5 è vero e sincero.

Pertanto procede a gonfie vele la storia Luca Salatino e Soraia. Anche se i due sono stati accusati di non apparire molto sui social, facendo preoccupare molti fan, adesso è arrivata la dolce dedica dell’ex tronista alla fidanzata che fuga qualsiasi dubbio sulla loro relazione. Sono innamoratissimi l’uno dell’altra e c’è già qualcuno che inizia a credere che presto andranno a convivere, visto che anche lei stessa ha rivelato di essere impegnata in alcuni cambiamenti lavorativi.

