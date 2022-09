Sonia Bruganelli: età, altezza, peso, marito, figli e il ruolo al GF Vip. Imprenditrice, esperta di marketing e produzioni televisive, Sonia Bruganelli è nota al pubblico italiano per essere la moglie di Paolo Bonolis. Da giovane è stata un volto noto di molte riviste femminili, poi ha iniziato a lavorare in tv come autrice e sceneggiatrice. Nel 1997, durante il programma ‘’Tira e Molla’’, Sonia Bruganelli ha conosciuto Paolo Bonolis. Dopo il matrimonio la coppia ha avuto tre figli Silvia, nata nel 2003, Davide, nato nel 2005 ed Adele Virginia, nata nel 2009.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono il perfetto esempio del detto “gli opposti si attraggono”: lui è romantico, lei no” lui ama i viaggi alla scoperta della natura e lei le metropoli, lei è molto attenta alla moda, lui non la capisce. Lei è super social, lui non ha nemmeno uno smartphone. Nel 2015 ha aperto uno store nella città di Roma che poi è diventato un punto di ritrovo per famose fashion blogger. È stata spesso criticata sui social network per la sua vita agiata, ma lei stessa ha sempre ammesso di sapere di essere una privilegiata e non vede il motivo di negarlo facendo finta di vivere una vita diversa.





Sonia Bruganelli: età, altezza, peso, figli, la malattia della figlia, lavoro

Una vita agiata, ma anche problemi, soprattutto legati ai primi anni difficili della figlia Silvia, nata con un problema al cuore. “Bisogna avere tanta forza, una famiglia grande alle spalle”, aveva raccontato Sonia, “questi problemi possono dividere, noi dopo abbiamo scoperto la gioia”. Oggi Sonia Bruganelli è a capo di una società di casting e produzioni tv e lavora in televisione.

“Ho una mia società di casting e produzioni, la Sdl2005, con 30 dipendenti. In questo essere la moglie di Bonolis mi ha aiutata ma ora l’aereo privato lo pago io e non devo chiedere nulla a nessuno”, aveva raccontato la moglie di Paolo Bonolis. Nel 2022 Sonia Bruganelli è stata chiamata in veste di opinionista per la sesta edizione del Grande Fratello Vip e nel settembre dello stesso anno è tornata, questa volta insieme a Orietta Berti.

Tra le tante critiche anche quella sull’uso del jet privato. Sonia Bruganelli ha spiegato le ragioni alla base del noleggio del jet. La primogenita Silvia, nata con un grave problema al cuore, soffre di problemi motori, non ancora risolti del tutto e la famiglia, potendo si sposta con l’aereo privato proprio per permettere alla figlia di muoversi più liberamente. Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio 1974. La sua altezza è di un metro e settantanove centimetri per un peso di circa 50 chili.

“Attenta a quello che fai”. GF Vip 7, sono già scintille: la concorrente avverte Sonia Bruganelli