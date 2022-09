Nella seconda puntata del GF Vip 7, andata in onda giovedì 22 settembre, sono entrati altri vipponi che dunque prendono parte al reality show di Alfonso Signorini. Ma è scoppiata anche una polemica in queste ore perché un concorrente si sarebbe reso protagonista di discriminazione nei confronti di una compagna di avventura. Gli utenti hanno pubblicato il video incriminato, sebbene ci sia da dire che altri internauti hanno invece riferito che secondo loro non ci sarebbe stato nessun atteggiamento scorretto.

Al GF Vip 7 c’è stato tanto altro. Prima di parlarvi di questo concorrente, accusato di discriminazione, vi riferiamo un episodio riguardante Attilio Romita. Il giornalista ha confessato agli altri inquilini un piccolo furto ai danni di Wilma Goich, tra gli ultimi vipponi entrati. Ecco, appena entrata è stata derubata dell’ultima sigaretta. “‘Presente il furto alla vecchietta quando esce dalla banca?! L’ho fatto pure io. Ho rubato la sigaretta a Wilma Goich’, Attilio alle 3 di notte”, ha twittato un utente.

GF Vip 7, un concorrente accusato di discriminazione

Tutto è iniziato durante un battibecco al GF Vip 7 tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi, con quest’ultima che ha ammesso di essere interessata all’ex UeD. Lui ha esclamato: “Parliamone perché altrimenti sembra che sono matto. Ti giuro su mia madre che ti voglio un bene dell’anima, non devi farmi così. Se parliamo di determinate cose e tu mi rispetti, è normale parlare no? Che posso farti se l’hai interpretato in un altro modo?”. Ed ecco poi arrivare un altro concorrente, che avrebbe commesso una discriminazione.

A parlare con Luca è stato Charlie Gnocchi, il quale ha esclamato: “Io sono il primo che dopo che ho visto le robe, che cose… Se le vede mia moglie con una fi*a vera, viene qui e ci ammazza tutti. Ascoltami un attimo! Ti dico… Con Elenoire c’è il gioco. E sei fortunato. Perché se il gioco te lo facesse una fi*a che magari un po’ ti piace… Una ragazza, scusa, non voglio dire una parolaccia. Tu potresti avere degli sballamenti”. E alcuni utenti hanno scritto: “Mmm, c’è qualcosa che non va in questo discorso”.

ummm c’è qualcosa che non va in questo discorso pic.twitter.com/YpGiaokk6J — ْ (@confessionaIe) September 23, 2022

Ma quel ‘fi*** vera’ detto da Charlie Gnocchi, come ha riportato Novella 2000, sarebbe per alcuni riferibile a ‘ragazza bella davvero’ e non si tratterebbe di discriminazione. Ma altri telespettatori hanno invece ammesso che bisognerà seguire con molta attenzione l’evolversi di questa vicenda.