GF Vip 7, Pamela Prati è già nel mirino di alcuni concorrenti: contro la showgirl volano accuse. La puntata di ieri non è stata semplice per lei, alle prese con l’ingresso di Giovanni Ciacci e tutto il carico di veleni che da tre anni i due si rivolgono. Il motivo della freddezza risale al 2019, al caso Mark Caltagirone durante il quale Ciacci accusò la Prati di aver preso in giro tutti, compresa la conduttrice Barbara D’Urso che l’aveva ospitata varie volte nei suoi programmi per parlare del suo fidanzato.



Durante la prima puntata del GF Vip 7, in collegamento dall’hotel, Giovanni Ciacci ha ribadito il suo non credere a Pamela Prati tendendo però una mano. “Ho provato a chiamarla tante volte per cercare di parlarci e lei non mi ha mai risposto. Io penso che se lei è stata veramente truffata o raggirata e ci darà le prove in questo percorso, io starò con lei. Però io tuttora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato!”. Mano restituita al mittente.

GF Vip 7, Pamela Prati nel mirino di 2 concorrenti: volano accuse



Anche Sonia Bruganelli era intervenuta con un vivace scambio di risposte. Intanto, poco fa, sono arrivate le notizie circa i dati auditel della serata: rispetto alla prima puntata il GF Vip è in calo ma vince la serata. Su Rai1 Porta a Porta – Politiche ‘22 ha conquistato 1.526.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Grande Fratello Vip 7, in onda dalle 21.46 alle 25.25, ha raccolto davanti al video 2.266.000 spettatori pari al 19.5% di share (Grande Fratello Vip Night, in onda dalle 25.29 alle 25.43, 910.000 – 30.5%).



Tornando a Pamela Prati, è stata al centro del confronto notturno tra Charlie Gnocchi e Alberto De Pisis. “Se siamo qui per giocare, giochiamo. Lei ha la sua strategia, ma deve giocare”, ha chiosato a un certo punto, in riferimento al fatto che la showgirl sarda a volte è poco collaborativa nelle iniziative della Casa. Si prospettano scintille. Come scintille ci saranno dopo le parole di Attilio Romita su Signorini.



L’ex mezzobusto del TG1 non c’è andato tanto per il sottile. “Ormai questo ha deciso di fare fuori me, perché non mi ha fatto dire neanche una parola, ha fatto finta che non ci fossi. Non so che cosa sia successo. (…) Io non ho manco riavuto il contratto firmato indietro. L’ho chiesto dieci volte. Tu hai avuto il contratto firmato da loro? (…) Nessuno di noi l’ha avuto? Mah, non lo so guarda, non riesco a capire”.

