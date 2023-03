Edoardo Tavassi, piovono critiche sulla testa del gieffino. Un percorso spesso segnato da alti ma anche da picchi verso il basso al GF Vip 7, come quello avvenuto nelle ultime ore e a un passo dalla vittoria: il fratello di Guendalina a rischio squalifica? Una frase su Antonella Fiordelisi ha fatto scoppiare la polemica tra i fan del programma.

Critiche su Edoardo Tavassi dopo quelle parole su Antonella Fiordelisi. Tensione alle stelle e orecchie tese a cogliere ogni minima sfumatura del linguaggio. E a un passo dal grande finale, cadere in espressioni poco piacevoli esporrebbe anche al rischio squalifica: un peccato perdere l’occasione di qualificarsi al primo posto e vincere il premio finale. Ecco cosa è successo e cosa ha fatto scatenare la bufera.

Critiche su Edoardo Tavassi dopo quelle parole su Antonella Fiordelisi: “Squalifica immediata!”

Tutto avrebbe avuto inizio quando alcuni sostenitori di Oriana Marzoli si sarebbero recati fuori dalle mura di Cinecittà per urlare alcuni insulti diretti a colpire Antonella Fiordelisi. Ma davanti a questo increscioso episodio, Edoardo Tavassi sembra averci messo il carico da mille al punto da spingere i fan della Fiordelisi a chiedere la squalifica immediata del concorrente. I sostenitori di Oriana hanno gridato a gran voce facendosi sentire dai concorrenti: “Antonella vaff***lo, sei una me****“, e Antonella ha risposto: “Grazie cucciole”, non sentendo bene che in verità si stesse trattando di insulti.

Edoardo Tavassi, però, sembra aver sentito molto bene, al punto da commentare la vicenda con toni alquanto divertiti in compagnia di Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Queste le sue parole: “La cosa divertente è che c’è stata una carriola di insulti e lei ringraziava“. I fan di Antonella non la fanno passare e hanno immediatamente replicato con toni polemici.

“Questo è derisione, cattiveria, ovvero bullismo“, ha commentando qualcuno, spingendo altri utenti a chiedere persino la squalifica di Tavassi dal gioco. Il motivo è presto spiegato: “Ginevra è stata squalificata per aver detto che Marco si meritava il bullismo, Tavassi ha detto che Antonella si merita gli insulti. Una è stata squalificata, l’altro verrà portato in finale”. Ma come accade in casi simili, la decisione definitiva spetta sempre e solo agli autori del reality show.