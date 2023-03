Momento indimenticabile al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi letteralmente scatenato, durante la scorsa puntata in diretta del 16 marzo. Ci sono state le immagini delle telecamere a riprendere il fratello di Guendalina, mentre era intento a compiere un gesto molto importante. Ma i telespettatori non si aspettavano sicuramente una reazione così clamorosa, che ha messo a repentaglio quasi la sua salute. Il video, nemmeno a dirlo, è diventato virale in pochissime ore.

Prima di soffermarci su quanto successo al GF Vip 7 ad Edoardo Tavassi, dobbiamo riferirvi di una brutta notizia per Alfonso Signorini. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori pari al 19.1% di share (GF Vip Night: 1.025.000 – 27.5%, Live: 585.000 – 18.3%), come scritto dal sito DavideMaggio. A vincere è stata la fiction Rai Che Dio ci aiuti 7, che ha ottenuto invece 4 milioni e 254mila telespettatori con uno share del 22,7%.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e il gesto clamoroso

Durante l’appuntamento in diretta del GF Vip 7, Edoardo Tavassi si è reso protagonista di un atteggiamento inaspettato dopo aver fatto la grande scoperta su Micol Incorvaia. La sorella di Clizia è stata eletta seconda finalista e ha raggiunto quindi Oriana Marzoli. Deluse Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, che erano date per favorite dai sondaggi della vigilia. Ma entrando nei particolari, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini Tavassi è esploso di gioia e ha rischiato seriamente di farsi anche male.

Quando ha scoperto che la sua fidanzata Micol fosse approdata in finale, Edoardo Tavassi è impazzito di gioia e si è messo a correre saltando il divano, la poltrona e il tavolino. E ha abbracciato in maniera molto forte la sorella di Clizia Incorvaia, che aveva battuto Nikita al televoto. Il pubblico è rimasto piacevolmente sorpreso da questo gesto spontaneo del fratello di Guendalina, che ha confermato ancora una volta di provare forti sentimenti nei confronti della giovane concorrente del reality show.

Anche la Casa scopre finalmente che la seconda finalista è Micol… e l'emozione è incontenibile! 😍💥 #GFVIP pic.twitter.com/4kK9l3v98e — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 16, 2023

Molto delusa Antonella Fiordelisi, la quale quando ha saputo il verdetto è parsa decisamente contrariata. A quel punto, dopo aver subito la beffa personale, avrebbe probabilmente preferito che fosse Nikita a conquistare la finalissima e non Micol.