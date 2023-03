Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi scena quella andata in onda giovedì 16 marzo. Dopo Oriana Marzoli, la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è Micol Incorvaia. La sorella di Clizia ha battuto le due super favorite: Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Un risultato che ha lasciato senza parole le due vippone e ha esaltato il resto dei concorrenti della casa.

Nel dettaglio infatti Micol si è aggiudicata un posto nella finale con il 33,2% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%), Nikita Pelizon (19,4%), Luca Onestini (3,2%), Milena Miconi (1,1%) e Giaele De Donà (0.5%). Il prossimo lunedì i telespettatori del GF Vip 7 sapranno il nome della terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Al televoto sono tre le concorrente in gara per la finale che si svolgerà il 3 aprile. Tutte donne: Antonella Fiordelisi, Milena Miconi, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

Leggi anche: “Sappiate queste cose”. GF Vip 7, nel caos su Antonella tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi





GF Vip 7, Il terzo finalista dopo Micol Incorvaia

Quest’ultima ha perso il televoto di giovedì con Micol Incorvaia ma è una delle concorrenti più votate da sempre. In vista della nuova puntata del GF Vip 7 e soprattutto del nuovo televoto che decreterà il terzo finalista del reality show, è arrivato il commento della mamma di Edoardo Tavassi. “Le OMG in finale (pure nel giusto ordine LOL)”, scrive la mamma di Tavassi.

“Iconico 0,5% che diventa finale. Nikiters e Donnalise divise nei prossimi televoti. Giaele è più semplice da battere in finale (sorry gioiellers but it’s true). Votata Giaele”, ha scritto Emanuela Fuin scatenando la reazione del pubblico del GF Vip 7 e fan di Antonella e Nikita. “Cavoli! Una mamma che pur di far vincere il figlio incoraggia a portare in finale una ragazza che da sola probabilmente non c’è l’avrebbe mai fatta, illudendola, perché è più facile da far fuori. Questa famiglia è aberrante!”.

Ecco, la mamma di Tavassi lo ha detto meglio di tutti#gfvip pic.twitter.com/Di5DrLBHQB — Paola. (@Iperborea_) March 17, 2023

“Bella considerazione che hanno della tua protetta…. Più facile da battere” si legge su Twitter. E ancora “Vabbè non è che per far vincere il figlio (che mi sta simpaticissimo ) devi dar certa la sconfitta di Giaele! Io voto Giaele perché lo merita. Poi in finale si vedrà”. “Ah, Giaele è più semplice da battere in finale. Ma non mi sembra che suo figlio ci sia ancora arrivato”, “Che belle persone in famiglia Tavassi, povera Giaele che bella considerazione che hanno di lei”, fanno notare altri utenti e fan del GF Vip 7.