GF Vip 7, nuove polemiche su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ultima ad attaccare l’ex schermitrice è Selvaggia Roma che, in un commento sulla pagina ufficiale del GF Vip ci vai giù pesante. ““Se sei cattivella e sadica? Io credo proprio di sì. Sai Anto come alcune di loro delle tue amiche di gioco lì dentro, persone cattive come voi ritengono di meritare di più, di essere addirittura migliori più speciali degli altri. Ma di speciale avete solo la sfacciataggine e l’arroganza”.



“Giustificando come stai facendo i propri atti sulla base di questa profonda e radicata convinzione. Come se non bastasse tu come altri presentate un grande deficit nell’affettività e anche una scarsa empatia sensibilità zero, tendendo anche a mentire Tontonellina, aggiungendo anche impulsiva. La Bruganelli sempre brava. Che opinioniste”.

Contro Antonella Fiordelisi si è scagliata anche Chicca Donnamaria, la mamma di Edoardo. Scendendo nel dettaglio, il 28enne al termine della 23^ puntata del Grande Fratello Vip 7, parlando con i suoi fan aveva chiesto di inviargli un messaggio aereo con dei consigli su cosa fare con Antonella. Il tweet di un utente in cui Edoardo è stato invitato a “volare solo” è stato ritwittato dalla signora Chicca.



Niente altro da aggiungere. Ma i fan del programma cosa ne pensano? Tra tante accuse ad Antonella c’è anche chi la difende. Scrive un’utente: “Antonella sbaglia sicuramente per certi modi che ha di fare ed esagera in determinate situazioni ma non per questo bisogna metterla alla croce per la qualsiasi, persino quando piange, ride o semplicemente respira; per alcuni commenti che vengono scritti, proporrei un’esame di coscienza prima di prendere la tastiera in mano”.



E ancora: “Accusate Antonella per il modo in cui ha eseguito un gioco organizzato dal grande fratello e non Edoardo che andava ad abbracciare oriana, si fa usare come cavia per l’imitazione di Oriana, ripete esattamente le parole che gli vengono cortesemente consigliate da tavassi e Micol, da dell’imbecille, allude ad un comportamento da zo***la e tante altre cose”.