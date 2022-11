L’emergenza al GF Vip legata ai casi di Covid che stanno falcidiando il cast (al momento sono sei i positivi in quarantena) impone delle riflessioni alla produzione che in queste ore sta cercando di correre ai ripari per rimpolpare il numero dei concorrenti. L’idea è quella di anticipare gli ingressi dei nuovi concorrenti prima di Natale. In particolare in due potrebbero a breve entrare in casa. Si tratta di due donne conosciutissime dal grande pubblico e in molti sperano nel loro ingresso che potrebbe scombinare alcuni equilibri in casa.

Per quanto riguarda la situazione Covid, l’ultimo ad essere risultato positivo è stato Alberto De Pisis. Nella giornata di sabato 19 novembre all’improvviso i concorrenti sono stati tutti chiusi in camera ed è stata Giaele De Donà a dare l’allarme. “Ragazzi Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato. Ma ogni giorno qui dentro perdiamo un concorrente, sembra Squid Game, ne rimarrà solo uno e chi rimane vince”. Subito si è allarmata anche Micol Incorvaia che ha ricordato di aver dato un bacio a stampo ad Alberto De Pisis.

GF Vip, 2 due nuovi ingressi: Milena Miconi e Manuela Villa

Nel frattempo arrivano le prime indiscrezioni sui prossimi ingressi nella casa del GF Vip. A lanciarle è la pagina social The Pipol Tv che ribadisce come la questione Covid stia spingendo “il GFvip ad anticipare gli ingressi dei nuovi concorrenti prima di Natale”. I nomi che si leggono sulla pagina sono quelli di Milena Miconi (romana, 50 anni, volto noto della tv) e Manuela Villa (romana, 55 anni, la figlia del grande Claudio Villa). Di Milena Miconi già se ne parlava nei giorni scorsi.

Anche il magazine Oggi ha fatto il suo nome per il GF Vip 7 e ne parlava in questi termini: “Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi”. Ora The Pipol Tv riferisce di un secondo ingresso, quello di Manuela Villa. E per lei non sarebbe la prima esperienza in un reality.

Infatti, oltre a conoscere bene i meccanismi della tv, Manuela Villa ha partecipato nel 2007 alla quinta edizione dell’Isola dei Famosi ed è arrivata fino in fondo aggiudicandosi quel reality con il 75% dei voti. Insieme a Milena Miconi e a Manuela Villa dovrebbe poi entrare un volto maschile, chiamato a rompere gli equilibri della casa. In questo caso il nome è top secret.