GF Vip 7, lite nella notte tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. E ora sono tanti a pensare che la loro storia sia al capolinea. Dopo due notti di passione sotto le coperte infatti c’è stato un duro confronto. Antonino, da parte sua, è sotto la lente d’ingrandimento dei fan per il suo rapporto ambivalente con Giaele de Donà. Come sempre succede il pubblico si divide tra chi lo sostiene e chi invece lo affossa. Scrive un’utente: ““Mai visto un concorrente più pagliaccio di questo. Si criticano tanto Giaele ed Oriana solo perché sono donne e sono le più facili da attaccare”.



“Ma la verità è che il peggiore è questo. Una donna, avesse fatto anche solo un quarto degli spettacoli fatto da questo, verrebbe insultata nei peggiori dei modi”. E ancora: “Antonino si è allontanato da Giaele quando lei a ricevuto la lettera dal marito e questo è VERISSIMO però non capisco perché Antonino la cerca di nuovo per parlare dopo che la allontanata”.

GF Vip 7, finita tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli?



“Poi vorrei sapere se Antonino è diventato una proprietà privata di Oriana. Io credo che Giaele se vuole parlare con Antonino lo possa fare tranquillamente senza chiedere il permesso a Oriana”. Quello che è certo è che l’ex di Belen Rodriguez non ha avuto peli sulla lingua con Oriana. Il motivo? La bella venezuelana corre ma lui non è dello stesso avviso.



Spiega Antonino: “Questa cosa mi fa relazionare con te due ore al giorno perché voglio fare le cose con calma”. Secca la riposta di Oriana: “Se hai paura e vuoi andare piano, non venire a dormire con me”. Davanti a queste parole Antonino ha fatto una piccola retromarcia: “Nessuno mi obbliga, ma io voglio farlo. Non dormo con una donna da un anno. Si vede che non ho avuto il coraggio di dirtelo, mi imbarazzava”. La situazione tuttavia sembra compromessa.



E compromessa anche con Giaele, che sembra gelosa di Antonino al quale rimprovera un atteggiamento equivoco. “É una ca***ta che io non mi avvicino a te, sei tu che hai paura di avvicinarti quando c’è Oriana. Mi sono allontanata per la situazione che si è creata e anche perché mi sono avvicinata ad altre persone”, ha detto la De Donà.

