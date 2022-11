Incredibile episodio al GF Vip 7. Sarah Altobello ha commesso una gaffe pazzesca, che ha fatto il giro della rete in pochissimo tempo. Nel corso di una sua conversazione con la coinquilina Oriana Marzoli, quando hanno iniziato a toccare un argomento privato Sarah si è un po’ alterata e dalla sua bocca è uscita una frase inaspettata, anzi precisamente una parola che ha lasciato di stucco migliaia di follower. Il filmato è stato commentato da moltissima gente, che ha posto l’accento sull’errore della vippona.

Ma al GF Vip 7 non c’è stato spazio solo per Sarah Altobello e la sua gaffe. Nelle scorse ore ha perso letteralmente le staffe Giaele De Donà, che se l’è presa con Antonino Spinalbese: “Mi viene a dare a me della maleducata, ma se mi dice sempre che sono dolce. Dopo tutto il tempo che passiamo insieme non mi ha riportato degli esempi e gli ho detto ‘sei un falso’. Poi me ne sono andata. Sei un infantile, quando stavi male mi sono messa a prendere tutti i vestiti e il giorno dopo si vede che ci tieni a me, una persona maleducata se ne sarebbe fregata”.

GF Vip 7, per Sarah Altobello gaffe incredibile

Incredulità ma anche tanto divertimento per il pubblico del GF Vip 7, anche se Sarah Altobello non sarà felicissima di sapere di questa sua gaffe. In molti l’hanno infatti presa in giro per una defaillance decisamente inaspettata. Come ricostruito dal sito Novella 2000, lei stava discutendo con Oriana a proposito di un suo vecchio flirt e si stava lamentando di questo ragazzo, reo di non aver fatto molto per conquistarla. A quel punto ha sottolineato che lui utilizzasse sempre giustificazioni ed ecco arrivare l’errore.

Queste le parole proferite da Sarah Altobello ad Oriana: “E che ci vuole a mandare uno smile? Tu uno smile me lo mandi”. Vi starete chiedendo: cosa avrà mai detto di sbagliato? Il problema non è stata la frase in sé, ma la pronuncia in lingua inglese di smile. Una gaffe pazzesca, che potete ascoltare nel video che vi proponiamo qui di seguito. L’utente che ha postato il filmato ha commentato immediatamente: “Vi prego, ho le lacrime”. Infatti, in tanti stanno ridendo a crepapelle per questa incredibile disattenzione.

“E che ci vuole a mandare uno SMILE?”



VI PREGO HO LE LACRIME #GFVIP pic.twitter.com/kgyxi7qSZJ — trashtvstellare (@tvstellare) November 18, 2022

Altri hanno postato invece: “Livello inglese SMILE”, “Ridicola e non spiritosa, a lungo andare stanca. Il suo modo di parlare è fastidioso con quella bocca da papera”, “Ma quanto è ignorante”, “Qualcuno le dica che alla sua età comportarsi da stupida per far ridere la rende stupida sul serio”.