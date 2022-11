GF Vip, nuova super concorrente in arrivo. Sono giornate intense dentro la Casa dello show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore due coppie, quelle formate da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, si sono lasciate andare ad appassionate effusioni. Tutto ripresa dalle telecamere ovviamente. Poi è scoppiato un focolaio di Covid con diversi concorrenti contagiati. E proprio da poco pure Sofia Giaele De Donà non si sente molto bene.

Dunque, considerando anche la volontà di qualche vippone di lasciare, come Luca Salatino, e il Natale in arrivo, per Alfonso & co bisogna già correre ai ripari. Ovvero pensare a qualche nuovo concorrente. E dopo il nome di Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini, eccone uscire un altro, di “fama nazional popolare”. A fare lo scoop è Oggi che sostiene che il personaggio in questione, una vecchia conoscenza del Bagaglino e per niente amica di Pamela Prati, è stata bloccata dalla produzione e presto varcherà la porta rossa.

Tra qualche settimana la nuova vippona entra nella Casa

Andiamo a leggere cosa ha rivelato il magazine Oggi: “Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi”.

Milena Miconi è un’ex modella e attrice, classe 71 di Roma, ha lavorato in televisione, al cinema e in teatro. Sentimentalmente è legata da circa 20 anni al regista e sceneggiatore Mauro Graiani. A maggio del 2019 i due, che hanno due figlie, si sono sposati. Ebbene sembra proprio che la prossima concorrente ad entrare sarà proprio Milena Miconi.

Un ingresso che potrebbe essere seguito da altri viste le defezioni degli altri vipponi, colpiti dal Covid, e soprattutto visto un altro fattore. Questa edizione sarà infatti la più lunga di sempre dal momento che i risultati in termini di auditel sono più che soddisfacenti, come affermato anche da Pier Silvio Berlusconi. La finalissima, come da poco svelato, è prevista per lunedì 3 aprile.

