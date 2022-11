Nuova concorrente al GF Vip 7? Non stupirebbe, visto che la finale, come rivelato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta del reality show di Canale 5, è in programma ad aprile 2023. Ma, stando a questa nuova voce, l’ingresso della vippona in questione potrebbe essere imminente.

E si tratterebbe di una vecchia conoscenza, sia del GF Vip che di uno dei vipponi già nella Casa. O meglio, al momento isolato perché risultato positivo al Covid: Luca Onestini. Proprio la settimana scorsa l’ex UeD ha parlato a Daniele Dal Moro e Wilma Goich della rottura con Ivana Mrazova.

Nuova concorrente GF Vip 7 o confronto: “Pronta a entrare”

Luca ha spiegato di essere stato mollato per sms e ha poi aggiunto di volere ancora un gran bene alla sua ex, che poi sarebbe la nuova concorrente (o ospite per un confronto) del GF Vip: “Lei è una bellissima persona, quando eravamo insieme ridevamo come pazzi. Ci piacevano e ci facevano ridere le stesse cose, questo non mi è mai più capitato. Questi ultimi due anni sono stati difficili per tutti e lo sono stati anche per noi”.

“Diciamo che non abbiamo superato un ostacolo sul nostro percorso. Però posso solo dire cose belle su di lei, che per me è una donna premurosa, un angelo, una ragazza davvero gentile, buona ed educata”, ha proseguito Luca su Ivana. Ma è davvero finita? Il settimanale Chi ha ‘indagato’ su questa storia d’amore sbocciata proprio nella Casa e scoperto che potrebbe non essere proprio al capolinea: i due infatti non si sono mai lasciati con un vero faccia a faccia, sostiene il magazine.

Quindi la ‘bomba’ sganciata a Casa Pipol, secondo cui Ivana Mrazova potrebbe davvero rientrare al GF Vip 7. Non è ancora chiaro se da nuova concorrente oppure per un confronto con Onestini: “Parlo di Luca Onestini, lui sta flirtando con Nikita e le ha detto che gli piace come si comporta. Però lui non si è spunto oltre. Questo perché lui con l’ex fidanzata Ivana Mrazova, si è lasciato solo per sms. Quindi non hanno mai avuto modo di avere un confronto dal vivo per lasciarsi. Tra l’altro si sono sentiti più volte. I loro telefoni erano molto vicini, anche se loro fisicamente erano spesso lontani. Probabilmente Ivana entrerà, ma come concorrente oppure soltanto per fare un confronto e lasciarsi alle spalle Luca? Lo scopriremo nelle prossime settimane”. Come la prenderà Luca?